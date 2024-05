Abogada aseguró en el Congreso que los incendios en Valparaíso dejaron 500 muertos y que algunos cuerpos se tiraron a la basura

En una nueva sesión de la comisión investigadora por los megaincendios que afectaron en febrero a la región de Valparaíso, la abogada Marcia Marchant aseguró sin pruebas ni fuentes que en la emergencia "murieron más de 500 personas, de las cuales 400 aún no se encuentran”.

La jurista de la agrupación de damnificados de Viña del Mar y Quilpué fue invitada a la instancia por la diputada Gloria Naveillán, integrante del Comité Social Cristiano, según consigna radio Biobío.

Al ser cuestionada por la prensa, Marchant sostuvo que "hay 400 personas desaparecidas y de ellas no ha habido ninguna búsqueda".

Además, aseguró que al lugar de la catástrofe “llegaron los camiones del Ministerio de Obras Públicas y de distintos organismos públicos, y se llevaron a la gente en la basura. No les importó, no tuvieron ninguna precaución”.

Al ser interpelada nuevamente sobre la fuente de su información, la mujer respondió que “estoy segura porque he estado desde el primer día en el lugar hablando con los vecinos”.

Tras ser nuevamente consultada por ese catastro, la abogada dijo que ¿se está investigando o no?… son denuncias de familiares que me han hecho llegar a mí por distintas vías. Ellos están preocupándose de presentar las querellas respectivas y en relación al Servicio Médico Legal, difícilmente una persona que murió calcinada y fue tirada a la basura va a ser dirigida al Servicio Médico Legal”.

Y desde el oficialismo cuestionaron que la oposición no llevara a damnificados a la instancia, sino que a representantes de grupos de vecinos, una de ellas, la abogada Marchant, quien en sus redes sociales se manifiesta como una persona de derecha y ha transparentado sus intenciones de ser alcaldesa de Viña del Mar, incluso publicó una foto con el logo del Partido Social Cristiano.

Bzjo ese contexto, la diputada Naveillán dijo desconocer sus aspiraciones de llegar al sillón edilicio.

“No tengo idea si ella es candidata a algo o no es candidata a algo, ese no es el punto. Ella vino en su calidad de abogada porque representa a varios vecinos que fueron víctima de los incendios tanto en Quilpué como en Viña del Mar. Si es candidata o no, no tengo idea, ni me interesa”, explicó.

