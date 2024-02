"Abandono", "desesperación" y "angustia": La realidad tras los megaincendios en Viña del Mar, contada por los propios vecinos

Hasta el sector de Villa Independencia, en la parte alta de Viña del Mar, llegaron ministros y autoridades de la región de Valparaíso para anunciar una serie de medidas económicas para enfrentar las consecuencias que dejó el megaincendio registrado los días 2 y 3 de febrero en diversas comunas del territorio regional.

A esta localidad arribaron la ministra encargada de la reconstrucción, Javiera Toro; el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau; la ministra enlace de la emergencia, Camila Vallejo; además del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y otras autoridades, quienes entregaron su mensaje frente a los vecinos.

En específico, el titular de Economía detalló ante la comunidad presente las medidas que se aplicarán a beneficio de las empresas y emprendedores de la zona afectada por los incendios, en el marco del plan de reconstrucción en la región.

"A través de Sercotec, vamos a hacer un subsidio de hasta $10 millones, dependiendo de la afectación de las empresas, con el que se llegará a todas las empresas y Mipymes que van a ser catastradas. A su vez, está el programa Activa Corfo, que es en adición al anterior, para empresas Mipymes que son más grandes y que están disponibles a hacer ellos también una inversión. Es un apoyo de Corfo para cofinanciar hasta en un 70% la inversión, con un tope de 40 millones", dijo Grau.

MOLESTIA DE VECINOS

Si bien, la actividad se llevó a cabo con constantes interrupciones, fue cuando tomaba la palabra el gobernador Rodrigo Mundaca el momento en que se vivió la mayor tensión, pues los vecinos de Villa Independencia no dejaron continuar los mensajes, dando a conocer a viva voz los problemas por los cuales están atravesando.

"La gente está totalmente botada. La parte de abajo de la población está totalmente botada. ¿Por qué vienen todos acá arriba? ¿Por qué no van para abajo?", dijo una de las molestas vecinas ante las autoridades que la observaban, mientras otro residente del sector les pedía que "no nos dejen botados, porque esto estaba lleno hace un mes y miren ahora. Por favor ayúdennos".

Luego, otro de los molestos vecinos del lugar manifestó ante la prensa que llegó a cubrir la actividad de los ministros que "hay un abandono que estamos sufriendo. La primera semana teníamos atención médica, teníamos a Banco Estado y a las instituciones presentes, ,pero pasó una semana y esto empezó a bajar".

Una de las personas que estaba en el lugar de los hechos relató a Puranoticia.cl que "cuando el Ministro iba dando las cifras, los vecinos decían que éstas ni siquiera alcanzaban para Villa Independencia y que menos lo harían para todo Viña del Mar. Entonces eso les molestó mucho. Incluso una señora gritaba y les preguntaba por qué les hacían eso, si incluso habían votado por ellos".

DENUNCIAN ABANDONO

A raíz de la tensa situación vivida en la parte alta de Viña del Mar, Puranoticia.cl conversó con dirigentes vecinales de la zona siniestrada en la Ciudad Jardín, con el objetivo de conocer de primera fuente la realidad que están enfrentando tras la catástrofe que le costó la vida a 134 personas y que consumió más de 7 mil viviendas.

Nindrod Sandoval es el presidente de la Junta de Vecinos de la población Rogers, sector de la Villa Independencia. A su parecer, "yo, como dirigente vecinal, desde nuestro punto de vista, simplemente hay abandono hacia nosotros. De hecho, yo mismo estoy sufriendo el no pago del bono FIBE, al igual que muchas personas".

Además, este vecino que también perdió su casa durante el incendio del 3 de febrero en Villa Independencia, sostuvo que "estamos abandonados y las personas en general tienen esa percepción de abandono. La primera semana y media estaba todo súper bien, con todo el Estado y su aparataje presente, pero después desaparecieron todos y no quedó nadie. La gente lo único que quiere es construir alguna cosita porque viene la temporada de invierno y ahí está la preocupación de la gente".

Asimismo, planteó que "yo estoy sufriendo las consecuencias a pesar de ser dirigente. Yo me la juego por la gente, voy a todos lados, pero ya no puedo hacer más. Además, me acabo de enterar que el Estado se desvinculó de su responsabilidad de hacer la FIBE y ahora se la designaron a las municipalidades, entonces ahora todos los trámites no se hacen con Chile Atiende, sino que con los municipios".

"HAY MUCHA DESESPERACIÓN"

Puranoticia.cl también conversó con la dirigenta María Tapia, de villa Las Praderas, perteneciente al campamento Manuel Bustos, el más grande de Viña del Mar y Chile, sector donde se ha catastrado a más de 700 familias damnificadas. En su villa en específico, se registraron un total de 42 viviendas consumidas por el fuego.

Frente al malestar vecinal, la dirigenta explicó que "siempre el Estado llega más tarde que las mismas personas, porque la burocracia siempre ha existido. Además, no son 5 mil personas, sino que por lo bajo son 18 mil las personas damnificadas en Viña del Mar. Entonces, imagínese si el Estado llega tarde y no hay catastro... Creo que tiene que haber algún sistema que pueda ser más rápido, porque las familias están estresadas, angustiadas y desesperadas, y es súper difícil para ellos. El Estado tiene que estar más presente. Es difícil para ellos, lo sé, porque son muchas familias".

Ante la "funa" en Villa Independencia, María Tapia lo atribuyó a la "desesperación de los vecinos porque además se viene el invierno. Imagínese si tenemos agua en marzo. La gente está en carpas porque se les quemó todo y si viene una lluvia es completamente desesperante. Creo que el Estado debiera funcionar mucho mejor. Se han hecho actividades y todo, pero en esto tenemos que estar unidos como país porque entre todos podemos hacer mucho más y llevarle las ayudas más rápido a las familias".

También expuso que "acá no es cosa del Gobierno solamente, sino que del Estado en su conjunto, pero también de las empresas privadas como Chilquinta y Esval, que han tenido un retraso muy grande porque el tema es complejo".

Luego, Puranoticia.cl conversó con Luisa Muñoz, dirigenta del sector Monte Sinaí, donde unas 300 familias perdieron sus casas: "Lo que pasa es que hay desesperación en la gente, lo que se debe a que se han demorado mucho en la ayuda temprana a los damnificados. No podemos seguir viviendo en carpas porque se viene el invierno, pero no hay claridad respecto a las decisiones y medidas que se adoptarán. Esa es la desesperanza que tiene la gente y por eso actúan de esa manera".

Junto a asegurar que en Villa Independencia "se sienten muy abandonados", la vecina sostuvo que "en Monte Sinaí no es que nos sintamos abandonados, es que no tenemos soluciones concretas, sólo recibimos respuestas ambiguas, como 'veremos qué hacemos, estamos viendo, todavía estamos en catastro, todavía cuantificamos', y eso ya lo deberían haber sabido. No puede ser que ya vamos llegando al mes de los incendios y todavía no tenemos soluciones. La gente está desesperada construyendo por sus propios medios y no es fácil".

"DE ESO SE TRATA EL TRABAJO EN TERRITORIO"

Por parte del Gobierno, quien se refirió a lo acontecido en Villa Independencia fue la portavoz de La Moneda y ministra enlace de la emergencia, Camila Vallejo, quien reflexionó sobre lo sucedido diciendo que "el tema de cómo se distribuyen las ayudas también es importante. Muchos vecinos nos han dicho que había que mejorar las formas, porque habían donaciones de privados que nosotros no podemos controlar, pero al menos sí la ayuda del Estado, para que estén bien distribuidas, porque nosotros tenemos registros de eso".

A su vez, desde la Secretaría General de Gobierno (Segegob) explicaron por escrito que "se nos acercaron vecinos y vecinas para plantearnos sus problemáticas y expresarnos su sentir, en un contexto de mucho dolor", agregando que "de eso se trata también el trabajo en territorio, sobre todo en momentos difíciles: de escuchar lo que están viviendo, acompañarlos e informar sobre las medidas y ayudas que se están entregando en esta etapa de la emergencia".

También precisaron que algunas de las inquietudes tuvieron que ver con la seguridad en la denominada «zona cero» y el pago de bonos de ayudas tempranas, que no habían sido recibidas. Frente a este último punto, afirmaron que "esto fue resuelto luego de chequearlo junto al Ministerio de Desarrollo Social y Banco Estado".

Finalmente aseguraron que seguirán acompañando a los damnificados, diciendo que "sabemos que será un proceso largo y difícil, pero tenemos la convicción de que juntos saldremos adelante, de manera digna y responsable, lo antes posible".

Cabe hacer presente que las autoridades de Gobierno informaron este martes 27 de febrero que el Estado de Excepción por la emergencia en las provincias de Valparaíso y Marga Marga se extendería por 30 días más, lo que significará que la zona estará bajo el mando del Jefe de la Defensa Nacional, a cargo del contraalmirante Daniel Muñoz.

PURANOTICIA