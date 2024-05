A un mes del invierno, aún faltan por construir 1.000 viviendas de emergencia en la zona afectada por el megaincendio en la V Región

135 personas fallecidas, más de 11 mil hectáreas consumidas y 7.500 casas destruidas. Estas son algunas de las cifras relacionadas al megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, que ahora registran otro preocupante número: más de 1.000 viviendas de emergencia que aún no han sido construidas.

Es bajo este contexto que la alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, se refirió en duros términos a las acciones que ha emprendido el Gobierno en materia de reconstrucción de la zona afectada por el fuego, que en su comuna llega al 40%.

"Yo no he visto ninguna variabilidad en ninguna gestión, a propósito de llegar temprano y cumplir el mandato del Presidente. Nosotros creemos que él tiene una genuina preocupación, creemos en él, pero sus instrucciones hoy día no se están llevando a cabo por quienes tienen la capacidad ejecutiva de hacer cumplir lo que el Presidente de la República ha exigido", expuso la jefa comunal a La Tercera.

Es así como el foco de atención se ha puesto en los avances de la construcción de viviendas de emergencia, aunque aquí aparecen de entrada los problemas, pues el Ejecutivo desliza la responsabilidad de este tema –casi como una respuesta automática– al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), explicando que estas casas no son parte del Plan de Reconstrucción que sí lideran.

Según consigna La Tercera, la construcción de las viviendas de emergencia de 24 metros cuadrados está a cargo de privados, quienes además deben instalar luz, agua y alcantarillado. No obstante, desde La Moneda aseguran que la principal dificultad de esta misión es encontrar privados dispuestos a construir estas casas, pues gran parte no está dispuesto a esperar entre 5 a 12 meses para recibir los pagos del Estado.

Así es como hoy en día, Senapred trabaja con ocho empresas: Forestal Arbolito, Muebles Henríquez, TWH, Tecnopanel, Cintac, Fundación Vivienda, Sociedad Comercial Maule y Terspa SpA. A estos privados se suma Techo, que ya ha construido 576 viviendas y tiene otras 140 proyectadas. Desafío Levantemos Chile, en tanto, sumará otras 76 viviendas de emergencia en el sector de Canal Beagle.

Otra complejidad que ha encontrado este proceso de construcción de casas de emergencia tiene que ver con los terrenos aptos para emplazarlas. De hecho, cuentan que el propio presidente Gabriel Boric ordenó que incluso se edifiquen en asentamientos irregulares, algo que no cayó muy bien en el Ministerio del Interior. Así es como 364 de estas casas ya se han construido justamente en dichos sectores.

Es en este contexto donde, hasta el viernes de la semana pasada, Senapred informaba de 1.647 viviendas de emergencia construidas y 1.283 que han sido renunciadas. Tomando en consideración que el Ministerio del Interior (a cargo de Senapred) proyecta en 2.500 las casas de emergencia, el déficit actualmente llega a 1.000 viviendas. Otro hecho importante de aclarar es que las más de 1.200 casas renunciadas se debe a que las familias optan por la rapidez y la autoconstrucción de sus domicilios definitivos.

Respecto a estas preocupantes cifras –y tomando en cuenta que la temporada de invierno comienza en un mes más– el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó esta situación en diálogo con el programa «Estado Nacional», de TVN.

"Hay que considerar que es una vivienda que no existe, hay que hacerla, fabricarla, instalarla y ver en qué lugares se puede y en cuáles no. Eso le da un cierto atenuante", comentó el secretario de Estado al espacio televisivo.

Sobre las características de las casas provisorias, destacó que un 69% mantiene conexión a electricidad, 62% tiene agua y un 63% dispone de red sanitaria, ante lo cual el titular de la cartera destacó que "no fue nunca así en ninguna reconstrucción".

Montes puntualizó también que "si uno lo mira desde el punto de vista de las familias, no son cifras positivas, están sufriendo. Pero una cosa es compararse con el dolor de la familia y otra es respecto a las dificultades que esto tiene".

Por último, el titular de la cartera de Vivienda y Urbanismo estimó que la construcción definitiva tras el megaincendio podría "demorar tres años. En algunos proyectos se puede acortar, pero en otros no; depende mucho de las características".

