La nueva realidad del Terminal de Buses de Viña del Mar a un año y medio del inicio del control municipal

Desde el 1° enero del año 2023, la municipalidad tomó a su cargo la administración del Terminal de Buses de Viña del Mar, luego de años de problemas con la delincuencia y la falta de mantención del recinto que es la puerta de entrada a la capital turística de la Región de Valparaíso y una de las ciudades más importantes del país.

La decisión fue aprobada con entusiasmo de todos los concejales, debido a las reiteradas faltas de mantención por parte del anterior concesionario, que mantenía una seria decadencia. Sin embargo hay dos visiones distintas sobre lo que se ha hecho en el rodoviario viñamarino, a un año y medio de que la alcaldía comenzara a gestionar el recinto.

A apenas cinco meses de tomar en sus manos la administración del recinto, el municipio de Viña del Mar realizó arreglos en el sistema de iluminación en el interior y sector de andenes del Rodoviario de Viña del Mar, aumento de la dotación de vigilantes internos, pintado de la losa, limpieza de cúpula central del edificio y la habilitación de un módulo de informaciones turísticas, entre otras mejoras.





SEGURIDAD Y PERCEPCIÓN DE USUARIOS

En materia de seguridad, se aumentó la cantidad de guardias de manera de tener presencia permanente de ellos en los turnos, especialmente en días de mayor afluencia de pasajeros.

Pese a aquello, Tábatha Vicencio, de Quilpué, quien estaba esperando bus en el terminal de Viña sentada en una de las bancas del centro del recinto, mencionó que la seguridad no es lo mejor en los alrededores. “He venido hartas veces, he salido del terminal y siento que, dentro de todo, la organización está bien, al menos no es confuso llegar o ver en qué línea de bus vas a tomar o los horarios, pero quizás, estéticamente, le falta harto a otros terminales”, comenzó diciendo.

Como ejemplo, puso el terminal de Los Ángeles. “Es bastante grande, espacioso, hay más sillas en comparación a acá. En limpieza y orden está mejor, pero de noche da miedo… en cuanto a seguridad no me sentiría completamente segura acá afuera del terminal, nunca”, recordó.

Para Valentina González el rodoviario “es muy organizado y hay varios locales para pasar el rato mientras se esperan los buses, he visto otros terminales de otras ciudades y son bastante deficientes en comparación a otros”.





“FALTA UN POCO DE LIMPIEZA”

Richard Vicencio, por su parte, estaba de pie haciendo la hora mientras esperaba su bus. “Lo que es seguridad a mí me ha parecido bien, no he tenido ningún problema, pero está un poco sucio, falta un poco de limpieza. De todas formas, está bastante ordenado, la entrada de los buses es ordenada, tiene diferenciados los andenes para llegar y salir, en Coquimbo no es así, allá es más desordenado y un poco más chico”.

Sin embargo, hay varias cosas que aún parecieran no estar resueltas a un año y medio de que la Municipalidad de Viña del Mar tomara la administración. El concejal René Lues hizo una inspección al lugar y detectó que “si bien ha mejorado la recaudación, el software de control de ingresos y salidas de buses, y en un comienzo también la limpieza y la seguridad con más y nuevas cámaras de televigilancia, después de un año y medio las cosas no andan tan bien en el Rodoviario de Viña del Mar”.

El edil reconoció que en sus recorridos permanentes por el lugar, en esta última ocasión se encontró “con situaciones que debemos solucionar con urgencia, como por ejemplo los dos ascensores que existen en el terminal que no funcionan hace meses, y el problema es que no hay otra forma para que las personas de edad o minusválidas transiten entre el subterráneo y el tercer piso, incumpliendo gravemente con ello las normativas legales sobre inclusión. No hay que olvidar que en el mismo edificio funciona el Tercer Juzgado de Policía Local y el Archivo Municipal”.

LUES DENUNCIA PROBLEMAS CON TECHUMBRE Y ASCENSORES

Además, indicó que “hace tiempo” están listas las licitaciones para renovar la techumbre y también para la mantención de los ascensores, por lo que no entiende “la inmensa demora en concretarlas”. Asimismo, denunció que “hay varios vidrios rotos sin reinstalar tapados con madera; muchas zonas que pintar y limpiar más profundamente en el interior y exterior del edificio y cablería suelta; reparar ductos y el generador que no funcionó automáticamente cuando se cortó la luz por las últimas lluvias; cambiar el mobiliario interior, plantas ornamentales y espacios que acumulan polvo y suciedad; licitar la bombas hidráulicas de elevación del agua; instalar una malla para impedir que las palomas aniden como antes en el rodoviario y se transformen en una; arreglar pantallas de información y publicidad; reponer luminarias faltantes; solucionar zonas que se llueven; reforzar y mejorar estructuras sobre los andenes y los soportes de publicidad, entre otros aspectos”.



En relación a servicios concesionados como los baños y el estacionamiento, precisó que “es necesario exigir al concesionario reponer luminarias y mejorar limpieza; y también reforzar seguridad, pues hoy se pasan al estacionamiento personas en situación de calle o drogadictos que hacen sus necesidades en ese lugar y provocan robos en automóviles, y en los baños es urgente mejorar la limpieza, el mal olor y renovar artefactos sanitarios”.

Por lo mismo, propuso que, con los mayores ingresos por recaudación, se licite la contratación de una empresa externa para mantener la infraestructura del rodoviario que está a cargo de la municipalidad, pues estima que “el sistema municipal, por su dinámica burocrática, es muy lento para responder con la rapidez que se necesita frente a estas falencias. El terminal de buses es la primera entrada para muchos turistas que visitan Viña del Mar y debe estar y funcionar de manera eficiente e impecable en todos los aspectos. Por lo menos, contamos con un equipo municipal en el rodoviario entusiasta y comprometido para llevar adelante esta tarea”.

“NO ERA BUENA IDEA”

La concejala independiente pro UDI Antonia Scarella fue bastante crítica al respecto, por la falta de información sobre lo que se está haciendo en el lugar, más allá de lo que se puede ver al fiscalizar en terreno: “Hace ya varios meses solicitamos que se presenten los resultados de la administración del Terminal en el municipio para poder evaluar la decisión del municipio de auto gestionarlo”, dijo.

A su parecer “esto no era una buena idea ya que hoy el municipio apenas cumple con las tareas que ya tiene encomendadas y podemos ver al menos en lo visual que no han habido grandes cambios, se sigue viendo el deterioro del edificio y su entorno tanto físicos como en temas de seguridad”.

Incluso, fue más allá: “Conocemos de cerca el caso de funcionarios de otras reparticiones que operan en el mismo edificio en unas condiciones inhumanas y no han recibido ningún beneficio por estar el municipio en la administración del mismo”, por lo que señaló que “con buena fiscalización y unas buenas bases licitatorias el terminal podría ser operado por un privado trayendo muchos más beneficios para nuestra ciudad y la comunidad”.

Sin embargo, para el concejal Sandro Puebla el terminal está mejor de lo que estaba anteriormente. “La verdad no hemos tenido ningún reclamo sobre esta nueva forma de administración, el terminal ha funcionado con normalidad en este periodo. Estuve hoy en el para ver la puesta en marcha de la farmacia y la óptica municipal. Ahora estoy solicitando información de ello. Por lo demás vi bastante limpio su interior y la cúpula mayor fue restaurada en su totalidad”.

