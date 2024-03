A fondo con el senador Ricardo Lagos Weber: “No tengo claro qué voy a hacer para adelante”

El senador Ricardo Lagos Weber (62) cumple su último periodo legislativo en la Cámara Alta, tras la aprobación -en la cual votó a favor- de la ley de reelecciones que impide a diversas autoridades repostularse en sus cargos tras 12 años en ejercicio. Hoy, al teléfono y desde las calles de Valparaíso, el parlamentario analiza las tragedias de incendios que han afectado a la Región, los graves problemas de seguridad y el rol del gobierno en aquello, además de la idea de sacar los militares a la calle, critica al alcalde Jorge Sharp por cómo está Valparaíso, y plantea que quien lo haría feliz tomando su posta en el Senado es la actual diputada Carolina Marzán.

Además, en sus últimos dos años en el Parlamento, confiesa que aún no sabe bien qué hará una vez entregue su silla en marzo de 2026: “No tengo claro qué voy a hacer para adelante, pero seguramente seguiré vinculado al tema público, al tema de políticas públicas”, confesó, asegurando que se quedará a vivir en Valparaíso, no se irá a otro lugar.



Nuevamente un incendio aparentemente intencional es noticia en la región, esta vez en Valparaíso. ¿Qué le parece que a tan poco tiempo de lo ocurrido en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, nuevamente ocurra esto, considerando además que en el Congreso se está avanzando con una ley de incendios?



-No es lo mismo. El incendio que ocurrió en Viña del Mar con 134 muertos, viviendas destruidas, emprendimientos, empresas, es un incendio de otras proporciones y otra cosa es lo que ocurrió en Valparaíso esta semana, con casas destruidas, dos niños fallecidos, y pareciera, por lo que uno ha visto, es que esto parte por una bengala de una barra, no sé cómo la ley de incendios podría hacerse cargo de eso. Otra cosa es que sí hay que tener una ley de Incendios, y ver si los protocolos se están observando a través del municipio, de gobierno regional, de autoridades sectoriales. Eso sí amerita que fuese estudiado y permanentemente revisado y actualizado para sacar lecciones.

Se trata de tragedias que están ocurriendo muy seguido.



- Me preocupa, ocurrida la desgracia, cómo se para uno, y ahí pareciera que no hay una buena valoración, de hecho en la última encuesta bajó la valoración de cómo enfrentó el actual gobierno central en particular. Eso hay que revisarlo, veo que además esto se la reconstrucción se ha visto afectado, y no me cabe ninguna duda, porque tenemos un año electoral y hay muchas cosas en juego, desde candidaturas que van a la reelección, cargos que se reeligen y hay mucha tentación de algunos sectores.

¿De cuáles sectores?



- Esto es transversal, de sacar partido del drama que se está viviendo. Lo digo con todas sus letras.

¿Hay algo que se pueda hacer, adicionalmente, para evitar el uso de artefactos como las bengalas, en la ciudad?



-Entiendo que no están autorizadas. Pero tampoco está autorizado todo el comercio ambulante que está por todo Valparaíso, Viña del Mar, en la avenida Valparaíso, a la salida del Congreso acá. La próxima semana voy a ir a un seminario en Santiago al que va a concurrir desde la ministra del Interior hasta diputados, expertos, hasta Sebastián Edwards, el economista, para ver el tema del crimen organizado y venta callejera. Estamos hablando de cosas de otras dimensiones que se tienen que tomar a tiempo. En el tema de las bengalas uno puede generar una ley, por normativa está prohibido, pero ahí está, y hay un tema de fiscalización, de cómo las internan, no creo que sean bengalas hechas en Chile sino que en alguna otra parte porque es más barato. Falta control y eso excede al Poder Legislativo, tiene que ver más con autoridades administrativas.



¿Ha podido abordar este tema de la seguridad de manera más macro?



-Hay que enfrentar el tema del comercio ambulante, y no estamos hablando de aquellas personas que ponen un par de productos para poder parar la olla del día, porque acá cualquiera ha visto que hay gente que se pone en lugares y esquinas permanentemente y si usted pasa a las 7 de la mañana a veces hay unas camionetas 4x4 bajando mercadería para dejárselas ahí. O sea, no estamos hablando de unas personas vulnerables que van con apuro a vender sus objetos personales para hacerse el día. Es una industria y para enfrentar eso esto tiene que ser de capitán a paje. Todos tienen que estar dispuestos a enfrentar eso de manera unida, porque de lo contrario no se saca nada con tener una ordenanza municipal si después los municipios no están en condiciones, por las capacidades, de enfrentar aquello, porque además es impopular, muchos ciudadanos compran esos productos que muchas veces vienen más baratos porque vienen sin la boleta del IVA del 19%. Entonces si vamos a enfrentar esto lo tiene que enfrentar toda la autoridad, pero hace rato que eso por alguna razón no ocurre.



CRISIS DE SEGURIDAD E IDEA DE VODANOVIC

Se ha criticado el problema de la seguridad en el país durante los últimos años.



-El problema de la seguridad nos persigue hace rato. Otra cosa es que se ha ido agudizando últimamente y además este gobierno es el que más recursos le ha puesto, en presupuesto.



¿Qué pasa entonces? ¿O qué no está pasando, más bien?



-Yo lo percibo, no tengo evidencia dura, pero converso con gente, hago terreno, tengo contacto a diario con personas que se trasladan en Valparaíso, en Viña, en transporte público en la mañana, tarde y noche. En mi barrio en San Juan de Dios asaltaron a una persona a las 3 de la tarde esta semana, se bajaron del auto dos personas y le quitaron las cosas. Percibo que la delincuencia está más expandida y es más violenta. Antes se conformaban con hacer un lanzazo, ahora agreden, acuchillan. El otro día en la comuna de Padre Hurtado encontraron un torso y un brazo, gente quemada en los vehículos. O sea, hay un cambio en el tipo de delitos y la violencia de estos.



¿Con qué tiene que ver? Hay quienes han responsabilizado a la migración, otros al narcotráfico, a bandas organizadas…



-Yo creo que tiene que ver con crimen organizado. La delincuencia no es exclusiva de las personas que han migrado a Chile, no seamos chovinistas, antes del boom de la migración también había violencia en Chile. Lo que ocurre es que acá también existe y no había antes cosas como el Tren de Aragua, etcétera, el cartel de no sé cuánto, que están operando. La migración, junto con la llegada de personas honestas, trajo consigo delincuentes y es la realidad.



¿Cómo ve esto en la Región de Valparaíso? En Maipú su alcalde pidió poner militares en las calles tras los últimos sucesos ocurridos.



-Si yo hago una encuesta a la gente con la que me vinculo, en terreno, creo que el 80 o 90% quieren tener militares en sus calles, obviamente, porque esta situación ha superado todo. El problema es que sacar militares a la calle tiene sus complejidades. Para empezar hay que regular muy bien la regla del uso de la fuerza, si se busca controlar el orden público no se puede hacer de la misma forma en que se defiende la frontera en Chile, desde el armamento hasta los criterios o el grado de fuerza que se utilizan. Si no se legisla de una manera que le dé una cierta seguridad de cómo va a operar el sistema a las Fuerzas Armadas, yo creo que no va a servir eso, porque no van a hacer uso de la fuerza entonces. Si las Fuerzas Armadas no se sienten respaldadas por un protocolo claro en el que no se sienta que al hacer uso de la fuerza van a ser objeto de cuestionamientos muy severos a partir de reglas muy laxas, tal vez no se va a usar la fuerza y en consecuencia no va a tener sentido tener Fuerzas Armadas rigiendo el orden público. Distinto es cuando se sacan las Fuerzas Armadas con el Estado de Sitio, porque son otras reglas, y así y todo cuando se ha aplicado genera dificultades. En la macrozona sur, uniformados, a propósito de los Estados de Excepción, han hecho uso de las armas y algunos están procesados. Entonces mejor no hago uso de mi arma y tengo un rol pasivo, entonces, dígame, ¿de qué va a servir eso? ¿De qué va a servir, cuando la gente que comete los delitos, se dé cuenta de aquello? Van a seguir haciendo los delitos y con más ganas, total nadie va a hacer uso de las armas.



Sobre el mega incendio de este año y el plan de reconstrucción, entendiendo que es una tarea que demorará años, la Dirección de Presupuestos ha dicho que busca fuentes adicionales de recursos y reconoce gasto de arrastre hasta 2026. Como presidente de la comisión de Hacienda, ¿cómo se puede asegurar más recursos pensando en la discusión de la próxima ley de Presupuesto para el próximo año?



-Sin ir más lejos, entiendo que ayer, en una sesión especial de la comisión de Vivienda, el ministro Carlos Montes y la directora de Presupuestos, fueron claros primero en que el monto que se va a requerir acá excede con creces lo que tenemos en el Presupuesto Nacional. O sea, si hay que sumar la construcción de viviendas regulares, más los compromisos que tenía el gobierno, estas viviendas que hay que crear ahora y la reconstrucción por la emergencia van a implicar compromisos financieros hasta el próximo gobierno, y para eso se va a requerir financiamiento adicional. Yo espero que a lo largo de este año, y en la medida que enfrentemos la nueva ley de Presupuesto, que la vamos a ver en septiembre… yo sé que estamos en marzo, vamos a tener que enfrentar este tema y la pregunta es de dónde van a salir esos recursos adicionales. Lo importante es hoy tener una dimensión de lo que se requiere para ver de dónde se puede hacer. Uno puede decir, de fondo soberano, o tal vez reasignar, pero eso significa dejar de financiar algo, entonces no es fácil. Pero es un tema que trasciende al gobierno y para eso se va a requerir mucha conversación con la oposición para aunar intereses y criterios.



¿Se podrá hacer?



-Sí. Tenemos que hacerlo.

ROL DEL ESTADO EN INSTALACIÓN DE VIVIENDAS



Y hay molestia también por los fondos que los municipios aprueban para instalar carpas, pero si no hay dineros para comprometerse a soluciones definitivas más dignas, entonces ¿qué hacer?



-Mire, el tema de la reconstrucción tenemos un encargado técnico, la ministra Toro de Desarrollo Social es la responsable política de la reconstrucción, y nosotros vamos a conocer el plan el 18 de marzo, la semana que viene, pero eso está relacionado con las 3 mil algo vivienda que están en sitios regularizados, viviendas regularizadas que se quemaron. Y hay alrededor de 1.700 viviendas que fueron destruidas que estaban en sitios no regularizados, tomas etcétera. Y se dice que a esas personas no se les van a poner viviendas de emergencia, y yo lo puedo entender si me dicen que están en zonas de riesgo y por eso no se puede reconstruir, en la medida que el Estado cumpla con la siguiente obligación que tiene: evitar que esos sitios sean ocupados por viviendas nuevamente. Porque o sino el Estado hace la mitad de la pega, no invierto en esto porque es un sitio de riesgo y no se puede construir, pero no hago nada tampoco para evitar que las personas se vuelvan a colocar ahí. Nada que ver, eso genera mucha rabia.



Ahí el tema tiene que ver con las voluntades de las autoridades donde ocurre esto, pues a veces por no pasar a llevar a la gente no solicitan los desalojos y coordinan con la delegación.

-Yo veo una inconsistencia. No me voy a hacer responsable de poner viviendas de emergencia o reconstruir en zonas de riesgo porque si yo hago eso y después ocurre otra desgracia, me van a hacer responsable por haber puesto las viviendas. Pero por otra parte no ponen las viviendas pero las gente se va a autoconstruir ahí mismo, entonces no nos estamos preocupando de las personas, sino de evadir la responsabilidad, de que después no me echen la culpa a mí por poner una vivienda de emergencia en un lugar de riesgo. No se están preocupando de las personas, sino de evadir una responsabilidad como Estado. Si después hay una desgracia allí, el Estado no es responsable, pero si les importaran las personas les impedirían que se ubicaran en zonas de riesgo y buscarían otra solución.



ALCALDES SHARP Y RIPAMONTI



¿Cómo ve la gestión de los alcaldes del Gran Valparaíso?



-No son iguales las personas y los desarrollos. Siento que Valparaíso y la gestión del alcalde Sharp no ha sido del todo buena, para ser franco. Basta ver cómo está Valparaíso. No se puede pedir protección de seguridad ciudadana cuando se marchaba contra Carabineros de Chile, entonces que el alcalde se ponga de acuerdo consigo mismo.

Cambió su postura él…

-Sí, es que se acercan las elecciones y la opinión pública también tiene un juicio pasado sobre este tema. Y en el caso de la alcaldesa Ripamonti le ha tocado difícil, creo que ha tenido una mejor disposición a entender y generar acuerdos más amplios. Los alcaldes son el jamón del sandwich entre la opinión pública y la solución de los problemas, están en primera línea poniendo la cara, pero no tienen la atribución ni los recursos para enfrentarlos. Yo espero que los alcaldes sean constructivos y que el tema de la elección no genere problemas innecesarios ni los desvíe del foco que es ponernos de acuerdo en cómo enfrentar la emergencia de la reconstrucción.



¿Por qué no lo ha hecho bien Sharp?



-Basta recorrer Valparaíso, estuvo suspendido 30 días, tiene un Concejo Municipal que no se entiende con él y no era hostil al principio. Le ha costado generar pluralidades a la hora de abordar los temas, y políticamente cuando ha tenido opinión nacional en temas más gruesos, tampoco he podido coincidir con él. Las señales políticas cuando se llegó al entendimiento de noviembre de 2019 no las compartí para nada.



En la reelección anterior también tuvo bastantes críticas pero sacó más votos incluso que en su primera elección por Valparaíso. ¿Cómo lo ve ahora?



-Es que una cosa es que tenga detractores y otra que no tenga votos. Los porteños le darán su opinión el día de la elección, pero yo siento que él podría tener una mejor performance.



Hay candidatos del sector que van a competir. Las concejalas Zuliana Araya y Camila Nieto. ¿Ve posibilidades?



-La competencia siempre es buena en la medida que haya proyectos, no sólo por competir. Pero no tengo claridad de quiénes serán los candidatos y candidatas en Valparaíso. Y efectivamente entre la elección y reelección el alcalde Sharp subió su votación en términos nominales, incluso, no sólo porcentuales. O sea, su primera gestión claramente fue bien evaluada por los porteños, pero siento que en los últimos cuatro años ha habido un deterioro.



FUTURO DE LAGOS WEBER



Usted ha mantenido un perfil más bajo el último tiempo, ¿a qué se debe?



-He tenido no sé si un perfil bajo, pero sí he disminuido mis apariciones públicas en general, a nivel nacional también. He estado concentrado en temas legislativos pero sigo muy preocupado por lo que ocurre en mi región, muy encima, tengo conversaciones periódicas con el gobernador Mundaca, con el cual también tengo una excelente relación, y me contó hace poco que de las 232 casas que se habían entregado sólo 15 tenían acceso a agua potable. Así estamos, y hay que apurar el tranco de la reconstrucción, por eso que estoy esperando ansioso que la ministra Toro dé a conocer el plan la próxima semana.



En su caso, no puede ir a la reelección, ¿qué va a hacer después?



-No voy a la reelección, entre otras cosas, porque yo aprobé entusiastamente la no reelección. Y no he definido lo que voy a hacer, yo estoy concentrado en mi pega de senador ahora, estoy en la comisión de Hacienda, este año y el próximo me voy a concentrar también el Medio Ambiente, que son temas de mi interés. Estuve haciendo clases el año pasado en la Universidad Católica de Valparaíso, en un diplomado, y haciendo cosas distintas. No tengo claro qué voy a hacer para adelante, pero seguramente seguiré vinculado al tema público, al tema de políticas públicas.



¿Desde Valparaíso?¿Se va a quedar acá?



-¿Y por qué me tengo que ir? Obvio, yo estoy muy feliz acá.



Su salida del Senado abre el escenario político en la Cámara Alta. ¿Marzán o Girardi podrían tomar su cupo?



-La diputada Marzán planteó su intención de competir por la senaturía y me parece muy bien, muy bien. Al senador Girardi no le he escuchado nada. Creo que la diputada Marzán es una muy buena candidata.



Hay varios otros nombres en otros partidos…



-Es que está muy atractiva la Región de Valparaíso por lo que usted decía, desde el punto de vista electoral, más allá de su atractivo como región. De los cinco senadores hay tres que dejamos el hemiciclo, hay otros dos que pueden ir a la reelección como los senadores Latorre y Pugh, por lo cual hay un espacio para competir y yo espero que tengamos buenos nombres, mujeres sobre todo, es muy importante y espero que el PPD lleve mujeres allí, como Carolina Marzán y me encantaría contar con otra mujer potente para que se refuercen las dos.



Los partidos Socialista y Comunista también han planteado nombres como Maya Fernández, Karol Cariola…



-La Región de Valparaíso parece que lleva nombre de mujer, por lo menos en el progresismo, no sé del otro lado.

Y entre ambos partidos, ¿cuál prefiere que compita con -eventualmente- Marzán?



-No me voy a pronunciar sobre eso… ambas personas que usted menciona son muy buenos nombres, tienen trayectoria, experiencia, respaldo ciudadano, entonces bien por la región.

PURANOTICIA