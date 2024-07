617 alumnos de 7° básico de Quilpué recibieron computadores del Programa de Becas TIC de Junaeb

En dependencias del Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer de Quilpué se llevó a cabo la entrega de las Becas TIC de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), iniciativa que para este año benefició a 617 estudiantes de 7° básico de la comuna, de los cuales 404 corresponden a alumnos de colegios municipales.

Cabe destacar que esta iniciativa tiene por objetivo reducir la brecha de acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, otorgándoles un computador, software, información digitalizada y conexión a internet.

El secretario general de la Corporación Municipal de Quilpué, Jorge Muñoz, comentó que "los niños de nuestras escuelas, del nivel de 7° básico que hoy día reciben computadores por las Becas TIC que entrega Junaeb, permite democratizar los recursos públicos enfocados en la educación pública. Eliminar la brecha de la digitalización y acceso a este tipo de implementos, facilita también los espacios educativos y da mejores condiciones para que nuestros estudiantes tengan mejores posibilidades de seguir desarrollando sus habilidades”.

“Venimos recorriendo toda la región entregando los equipos a alumnos de séptimo básico, ya que las becas TIC están dirigidas para el 100% de alumnos de 7° básico de colegios municipales y públicos, y un porcentaje para alumnos de establecimientos particulares subvencionados, a los cuales se les asigna a través de un requisito que deben cumplir”, explicó Julio Leiva, encargado de la sección de bienestar estudiantil de Junaeb Valparaíso.

Cabe destacar que este 2024 se conmemoran 15 años del comienzo de esta iniciativa, que ha ido en directo apoyo a las y los estudiantes y sus familias, siendo un pilar fundamental para apoyar sus estudios y así contribuir al logro de los aprendizajes de los estudiantes en su trayectoria educativa, promoviendo la inclusión digital y ofreciendo oportunidades educativas.

Claudio Vásquez, estudiante de 7° básico del colegio Ignacio Carrera Pinto, destacó que "me gustó, estaba esperando esto con ansias que me dieron el computador. Lo voy a utilizar para mis estudios y si me queda tiempo libre, para jugar un rato”.

Finalmente, María José Concha, apoderada, sostuvo que es una “excelente iniciativa, porque no todos los niños tienen acceso a un computador e internet, entonces que tengan acceso ahora, es bueno, ya que le sirve para estudiar y hacer sus tareas. Hoy día todo es tecnológico, entonces el computador, aparte del libro, es como la base para que ellos puedan ir desarrollándose”.

