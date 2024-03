50 familias de El Olivar junto a diputados Republicanos presentan recurso contra el gobierno para recibir ayuda

Un grupo de 50 familias del sector de El Olivar en Viña del Mar, presentaron un recurso de protección contra el Gobierno, para acceder a la ayuda destinada a las víctimas, que en el caso de ellos dicen que ha sido nula.

Los vecinos, son propietarios de los inmuebles destruidos, que al momento de la tragedia, arrendaban para incrementar sus ingresos.

El recurso judicial se basa en que según han podido constatar, las autoridades han permitido a las personas arrendatarias llenar la ficha FIBE, y no a ellos. Por esta razón, no han podido acceder a ningún tipo de ayuda estatal.

Marcela Araya, es una de las personas afectadas. "Pedimos al gobierno que nos reconozca. Nosotros necesitamos solución, yo no estoy viviendo en ningún hogar. Estoy de casa en casa, porque simplemente el gobierno no nos reconoce", afirmó a radio Biobío.

Otra de las propietarias afectadas, Verónica Parra, explica la difícil situación. "Lo que yo espero de este gobierno, es que no nos discrimine, nosotros teníamos arrendadas nuestras viviendas, porque nos mantenía con un estatus económico para subsistir", aseguró.

Las familias son apoyadas por parlamentarios del Partido Republicano. En este sentido, la diputada Chiara Barchiesi criticó duramente a las autoridades, por excluir a un grupo importante de personas. "El problema es que cuando llegan las ayudas del gobierno, consideran solamente a los arrendatarios y no a los arrendatarios y propietarios como correspondería. Al punto de que cuando van a pedir ayuda, en materiales por ejemplo, para remover escombros o cajas de mercadería para parar la olla, les dicen que no porque no tienen la ficha FIBE. ¿Cómo se sentirían? Hay cientos de familias en esta situación", dijo.

Paralelamente el diputado Luis Sánchez, aseguró que "esto es fruto de un gobierno que no da el ancho, que se está lavando las manos con parte de los afectados, víctimas de este tremendo incendio, porque no son capaces de llegar a todos, y no son capaces de decirlo de frente, dándole la cara a todos los chilenos."

Raimundo Palamara, abogado de las familias, afirmó que este problema se debe a una deficiencia en la gestión de la emergencia, e hizo un llamado a las municipalidades de Quilpué y Viña del Mar a trabajar para ayudar a todos los damnificados.

Esta acción judicial se suma a la querella por cuasidelito de homicidio que fue presentada la semana pasada contra la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, por parte de los familiares de las cuatro personas que murieron en el incendio que destruyó totalmente el Jardín Botánico de la ciudad. Los familiares son representados por los abogados Mario Zumelzu junto con Luis y Pablo Cantellano.

