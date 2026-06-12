Zapallar reforzará controles a menores de edad y fiscalizará establecimientos nocturnos durante las vacaciones de invierno

La Municipalidad de Zapallar anunció un reforzamiento de los controles a menores de edad que circulen por la vía pública después de la medianoche, además de un plan especial de fiscalización a locales nocturnos, en el marco del despliegue de seguridad que se implementará durante las vacaciones de invierno.

La estrategia contempla «Ronda Impacto», patrullajes preventivos, controles vehiculares y operativos conjuntos con Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Armada, con especial atención en sectores de mayor concurrencia y actividad nocturna.

El alcalde Gustavo Alessandri sostuvo que "esta ordenanza no es una caza de brujas contra los jóvenes. Lo que busca es poner en el centro la responsabilidad que tienen los padres respecto de la seguridad de sus hijos. Cuando vemos a un menor circulando solo de madrugada, nuestra preocupación es saber si está protegido y si sus padres saben dónde se encuentra y en qué condiciones".

La autoridad agregó que "nuestra primera labor es educativa. Queremos generar conciencia y promover una cultura de cuidado. Sin embargo, cuando existe un incumplimiento reiterado, también debemos aplicar las herramientas que nos entrega la normativa para proteger a nuestros niños y adolescentes".

Junto con ello, el Municipio de Zapallar informó que durante el receso escolar se intensificarán las fiscalizaciones a locales nocturnos para verificar el cumplimiento de horarios de funcionamiento, condiciones de seguridad, patentes y demás exigencias establecidas por la legislación y las ordenanzas comunales.

El director de Seguridad Pública, Max Jiménez, por su parte, explicó que "la instrucción del alcalde ha sido clara en cuanto a trabajar coordinadamente para entregar el mejor servicio posible a la comunidad. Por eso reforzaremos las fiscalizaciones, patrullajes y rondas impacto junto a Carabineros, PDI y Armada, avanzando hacia una política de tolerancia cero frente a las incivilidades, las actuaciones fuera de norma y las faltas a las ordenanzas municipales".

Respecto del foco que tendrán puesto en el funcionamiento de los establecimientos nocturnos, advirtió que "queremos que la actividad comercial se desarrolle con normalidad, pero dentro de las reglas. Por eso fiscalizaremos el cumplimiento de toda la normativa vigente, porque entendemos que la seguridad y la buena convivencia también dependen del compromiso de quienes desarrollan actividades económicas en la comuna".

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