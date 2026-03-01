Hombre es asesinado con arma cortante en pleno centro de Valparaíso

Un hombre chileno de 33 años fue asesinado la tarde de este sábado en pleno centro de Valparaíso, tras ser atacado con un arma cortante en calle Uruguay, entre Independencia y Victoria, en un hecho que es investigado por la Policía de Investigaciones.

Por instrucción del turno de flagrancia del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, junto a la Brigada de Criminalística, concurrió al sitio del suceso para realizar las primeras diligencias y levantar evidencia.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios porteña, informó que los detectives lograron establecer que la víctima corresponde a un ciudadano chileno de 33 años con antecedentes policiales, cuya identidad no ha sido revelada.

El examen externo del cuerpo determinó que presentaba diversas heridas cortantes y cortopunzantes en extremidades superiores, zona torácica y abdominal, estableciéndose preliminarmente que la causa de muerte corresponde a un traumatismo toracoabdominal provocado por arma cortante.

Según los primeros antecedentes, el ataque se habría producido cuando la víctima transitaba por la arteria y fue abordada por al menos tres personas —dos mujeres y un hombre—, quienes lo agredieron con un arma cortante, causándole lesiones fatales.

En el lugar, peritos levantaron evidencias hematológicas y recopilan registros audiovisuales de cámaras del sector, mientras otro equipo realiza empadronamientos y toma declaraciones a testigos para reconstruir la dinámica de los hechos.

Todos los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público, que dirige la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen y identificar a los responsables de este homicidio ocurrido en el centro porteño.

