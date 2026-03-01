Click acá para ir directamente al contenido
Hombre es asesinado con arma cortante en pleno centro de Valparaíso

La víctima presentaba múltiples heridas cortantes en el torso y extremidades.

Domingo 1 de marzo de 2026 09:47
Un hombre chileno de 33 años fue asesinado la tarde de este sábado en pleno centro de Valparaíso, tras ser atacado con un arma cortante en calle Uruguay, entre Independencia y Victoria, en un hecho que es investigado por la Policía de Investigaciones.

Por instrucción del turno de flagrancia del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, junto a la Brigada de Criminalística, concurrió al sitio del suceso para realizar las primeras diligencias y levantar evidencia.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios porteña, informó que los detectives lograron establecer que la víctima corresponde a un ciudadano chileno de 33 años con antecedentes policiales, cuya identidad no ha sido revelada.

El examen externo del cuerpo determinó que presentaba diversas heridas cortantes y cortopunzantes en extremidades superiores, zona torácica y abdominal, estableciéndose preliminarmente que la causa de muerte corresponde a un traumatismo toracoabdominal provocado por arma cortante.

Según los primeros antecedentes, el ataque se habría producido cuando la víctima transitaba por la arteria y fue abordada por al menos tres personas —dos mujeres y un hombre—, quienes lo agredieron con un arma cortante, causándole lesiones fatales.

En el lugar, peritos levantaron evidencias hematológicas y recopilan registros audiovisuales de cámaras del sector, mientras otro equipo realiza empadronamientos y toma declaraciones a testigos para reconstruir la dinámica de los hechos.

Todos los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público, que dirige la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen y identificar a los responsables de este homicidio ocurrido en el centro porteño.

