Viña del Mar: Retiran cruz de iglesia Los Carmelitas por riesgo tras sismo

La cruz de la iglesia Los Carmelitas, ubicada en Avenida Libertad, en el centro de Viña del Mar, fue retirada con éxito durante la mañana de este domingo, luego de que presentara una peligrosa inclinación producto del sismo de magnitud 6,0 registrado el pasado 31 de mayo, con epicentro en Quintero.

La estructura, de seis metros de altura, más de 20 kilos de peso y fabricada en fibra de vidrio, permanecía instalada a unos 40 metros de altura, por lo que el procedimiento requirió un amplio operativo de seguridad y personal especializado.

Tras la maniobra, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó que "el primer objetivo fue siempre resguardar a las personas que transitan diariamente por el sector de Avenida Libertad, uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad".

La jefa comunal agregó que "junto con ello, realizamos una coordinación directa con la iglesia de los Carmelitas, considerando el valor patrimonial e identitario que este templo tiene para Viña del Mar".

Según explicó, el trabajo se desarrolló en coordinación con el párroco del templo, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos de DIDECO y con el apoyo del equipo de Seguridad Pública Municipal.

Ripamonti también destacó el trabajo realizado por el equipo de Prevención de Riesgos del municipio, señalando que sus funcionarios "cuentan con certificación para trabajos en altura" y que, gracias a la gestión de una grúa pluma y a la preparación técnica del equipo, "pudieron ejecutar esta compleja maniobra de manera segura y exitosa".

Finalmente, la alcaldesa valoró el resultado del operativo y aseguró que este procedimiento "demuestra una vez más el profesionalismo y el compromiso con la comunidad de Viña del Mar".

PURANOTICIA