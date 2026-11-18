Las familias de la región de Valparaíso comenzarán el año 2027 con una buena noticia para su presupuesto. El Informe Técnico Definitivo del Precio Nudo Promedio (PNP), publicado por la Comisión Nacional de Energía, establece una disminución promedio regional de 8,5% en las cuentas eléctricas, cifra que supera significativamente la baja promedio nacional de 4,4%. Además, el informe confirma que las cuentas de la luz disminuirán en 13 de las 16 regiones del país.

La medida representa un alivio concreto para miles de hogares de la región, especialmente en un contexto donde el costo de los servicios básicos influye directamente en el presupuesto familiar. Asimismo, la disminución de las tarifas eléctricas favorece la actividad económica regional, beneficiando a comercios, emprendedores y sectores productivos que dependen de la energía para desarrollar sus actividades.

El seremi de Energía, Celso Quezada, destacó que "esta es una muy buena noticia para las vecinas y vecinos de la región de Valparaíso. La rebaja promedio de 8,5% en las cuentas de electricidad permitirá aliviar el presupuesto de miles de hogares y también apoyar a pequeños negocios y emprendimientos que enfrentan costos permanentes asociados al consumo energético. Esta disminución es resultado de una política energética que ha promovido contratos de suministro más competitivos y precios más convenientes para los usuarios finales".

Esta variación se explica principalmente por el término de contratos de generación más antiguos y costosos, que están siendo reemplazados por nuevos contratos adjudicados en licitaciones realizadas entre 2022 y 2025, cuyos precios son significativamente menores. Mientras los contratos anteriores bordeaban los US$100 por MWh, los nuevos acuerdos alcanzan valores promedio cercanos a US$67 por MWh. A ello se suma el efecto favorable que tuvo el comportamiento del tipo de cambio durante los últimos seis meses sobre la componente de generación de la tarifa eléctrica.

Por su parte, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, indicó que “esta medida es un alivio real para el prepuesto de casi un millón de clientes en nuestra región de Valparaíso, que verán una rebaja importante es sus cuentas de luz. Asimismo, la disminución de las tarifas eléctricas favorece la actividad económica regional, beneficiando a comercios, emprendedores y sectores productivos que dependen de la energía para desarrollar sus actividades. Estamos tomando las medidas necesarias para enfrentar el aumento del costo de la vida y reactivar la economía del país”.

VARIACIÓN SEGÚN COMUNA

Las rebajas variarán dependiendo de la comuna y la empresa distribuidora que abastece a cada territorio. Entre las disminuciones más significativas destacan las comunas abastecidas por Chilquinta, donde las bajas alcanzan hasta 9,8%, como ocurre en San Felipe, Villa Alemana, Quilpué, Limache, Olmué, Hijuelas, La Cruz y Viña del Mar.

En tanto, comunas como Valparaíso registrarán disminuciones cercanas al 9,7% para clientes abastecidos por Chilquinta, mientras que otras zonas de la Quinta Región atendidas por CGE y Litoral presentarán reducciones que fluctúan entre el 3,6% y el 7,6%, dependiendo del sistema de distribución local.

Entre las principales comunas de la región destacan las siguientes variaciones:

• Valparaíso: hasta -9,7%.

• Viña del Mar: hasta -9,8%.

• Quilpué: hasta -9,8%.

• Villa Alemana: -9,8%.

• San Felipe: -9,8%.

• Los Andes: -9,5%.

• Quillota: -8,5%.

• La Ligua: -7,3%.

• San Antonio: hasta-9,5%, según distribuidora.

PURANOTICIA