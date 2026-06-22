Viña del Mar lanza amplia programación gratuita para vacaciones de invierno con actividades culturales y recreativas

Viña del Mar ofrece una completa programación con actividades que se desarrollarán entre el 20 de junio y el 5 de julio para disfrutar las vacaciones de invierno.

La alcaldesa Macarena Ripamonti invitó a las familias de Viña del Mar a "aprovechar estas vacaciones de invierno y disfrutar de la amplia programación que hemos preparado en distintos puntos de la comuna. Sabemos que muchas veces encontrar panoramas para niños, niñas y jóvenes puede ser un desafío, por eso hemos impulsado actividades culturales, deportivas y recreativas para todas las edades, muchas de ellas completamente gratuitas”.

La jefa comunal afirmó que “nuestro objetivo es que los vecinos y vecinas puedan disfrutar su ciudad, acceder a espacios de encuentro, cultura, entretención de calidad y compartir en familia durante este período. Por supuesto, también recibimos con alegría a quienes nos visitan, porque Viña del Mar sigue consolidándose como uno de los destinos turísticos preferidos del país”.

TEATRO MUNICIPAL

Dentro de la cartelera, destaca el Teatro Municipal con la puesta en escena de “Alicia en el País de las Maravillas”, del Ballet Teatro Nescafé de las Artes, dirigido por Sara Nieto, que se presentará el sábado 27 de junio a las 20:00 horas (entradas disponibles en www.ticketmaster.cl).

Asimismo, el recinto ofrecerá el tour “Teatro Municipal +Taller Artístico” el jueves 25 de junio y jueves 2 de julio a las 10:00 horas, para conocer los secretos y la historia de este edificio patrimonial (inscripciones en www.munivina.cl/dideco).

MUSEO PALACIOS VERGARA

El Museo Palacio Vergara (Errázuriz Nº596), entre el martes 23 al viernes 27 de junio y martes 30 de junio al viernes 3 de julio, de 10:30 a 17:00 horas, ofrecerá actividades interactivas “Juega y explora el Museo Palacio Vergara” (sin inscripción previa).

Y el jueves 25 de junio, de 15:00 a 17:00 horas, se realizará el taller de pintura para niñas y niños de 7 a 12 años: “Paisaje costero”, con materiales incluidos (cupos limitados, inscripciones en el perfil IG @museopalaciovergara).

MUSEO PALACIO RIOJA

En tanto, el Museo Palacio Rioja (Quillota Nº214), el martes 30 de junio, de 12:00 a 13:30 horas, ofrecerá el taller “Máscaras teatrales”. (Sala Taller, 15 cupos) y el viernes 3 de julio, de 12:00 a 13:30 horas, se desarrollará el taller de Títeres (Sala Taller, 15 cupos).

Para ambas actividades la inscripción se realiza en: www.munivina.cl/dideco.

Y el martes 23 de junio a las 15:30 horas, se realizará el taller “Mis objetos, mi patrimonio”, sobre técnicas básicas de limpieza y cuidado de objetos preciados (cada participante trae su propio objeto personal). Sala Taller (actividad gratuita previa inscripción en formulario IG @museopalaciorioja).

También el martes 23 de junio, a las 15:30 horas en la Sala Taller, se realizará el taller “Escribamos como antes”, donde luego de una visita a los espacios de lectura y escritura del museo, los participantes vivirán la experiencia de escribir con pluma, tinta y tintero (actividad gratuita, previa inscripción en formulario IG @museopalaciorioja).

Y el jueves 25 de junio, a las 16:30 horas, en el Salón Central del museo, se realizará la actividad lúdico-educativa, “El Museo en tus manos”.

A todo ello se suman los recorridos libres (martes a domingo entre las 10:00 y 17:30 horas), los recorridos guiados (inscripciones en la recepción del museo, de martes a viernes a las 12:00 y 16:00 horas). Además se puede disfrutar de un paseo por los jardines (lunes a domingo de 08:30 a 19:30 horas) y de su cafetería (martes a domingo de 09:00 a 19:30 horas).

MUSEO ARTEQUIN Y DEPARTAMENTO DE TURISMO

El Museo Artequin (calle alcalde Prieto Nieto Parque, Potrerillos N°500) invita a niñas, niños y sus familias a disfrutar estas vacaciones con una variada programación de talleres creativos, juegos y actividades inspiradas en el arte, el color y la imaginación. Horarios, inscripciones y más detalles de cada actividad en www.artequinvina.cl y @artequinvina.

Se agregan las exposiciones y actividades en Espacio Cultural ubicado en Arlegui N°683 (mayor información IG @espacioculturalvina).

Por su parte, el Departamento de Turismo ofrecerá recorridos gratuitos en el Bus Turístico Eléctrico Visita Viña, de martes a sábado a las 10:00, 12:00 y 15:00 horas (inscripción en www.visitavina.cl).

Además, el sábado 20 de junio se celebrará el Día Internacional de Skate, organizado por CD Skate Viña del Mar y patrocinado por el municipio, con punto de inicio en el Reloj de Flores para continuar por Av. La Marina, San Martín hasta el Reloj de Sol, regresando por la misma vía hasta Avenida Los Héroes, donde están instaladas rampas para la práctica y demostración de habilidades.

Asimismo, continúa la Ciclo Recreo Vía Viña del Mar los días domingo 21 y 28 de junio, y domingo 5 de julio.

Para más detalles de fechas, horarios y requisitos específicos de todas las actividades en estas vacaciones, pueden ingresar a www.visitavina.cl o revisar en redes sociales IG @culturasvina y @visitavina.

PURANOTICIA