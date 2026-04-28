Villa Alemana inicia plan piloto para capacitar a personas mayores como monitores de tenencia responsable de mascotas

“Mascotas que acompañan, personas que cuidan” es el nombre del plan piloto que está desarrollando la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas de la Municipalidad de Villa Alemana. Un nombre que suena simple, pero que esconde un gran desafío: capacitar a un grupo de personas mayores de la comuna para que se conviertan en monitores comunitarios de tenencia responsable de mascotas. Así, podrán educar a sus vecinos y familiares en estas temáticas e incluso participar en actividades como charlas y talleres para compartir sus conocimientos.

Este proyecto surge desde la necesidad de abordar la tenencia responsable de mascotas desde un enfoque educativo, preventivo y afectivo. En este marco, se consideró que la relación entre personas mayores y animales de compañía favorece la mantención de la autonomía, la funcionalidad, el bienestar emocional y la participación social, constituyéndose además en un factor protector frente al aislamiento, la soledad y el deterioro psicosocial. Esto permite resignificar la tenencia responsable como una acción de amor, cuidado y ejercicio activo de la ciudadanía.

Viviana Valenzuela, encargada de la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas de la Municipalidad de Villa Alemana, comentó que “este proyecto nace como una necesidad de educar en materia de tenencia responsable desde los pilares fundamentales de la familia, que son nuestros adultos mayores. Ellos tienen la habilidad, el encanto de poder entregar estos conocimientos a los niños, los adultos y sus pares. Por lo tanto, nos reunimos con el centro diurno de adultos mayores Nuevo Amanecer para generar este plan piloto y durante estos meses ellos se van a capacitar en distintas áreas de tenencia responsable para queposteriormente puedan entregar sus conocimientos a la comunidad”.

El plan piloto se inició en febrero recién pasado y se extenderá hasta junio. En las primeras reuniones se abordarontemas como conceptos básicos de tenencia responsable, cumplimiento de la ley de tenencia responsable, y creación de registros básicos como carnet sanitario e implantación de microchip. En las sesiones siguientes se tocaron contenidos como la importancia social y emocional de las mascotas, finalizando el ciclo con actividades que permitirán a las personas mayores convertirse en monitores y líderes comunitarios en tenencia responsable.

“Esa es la idea final, que ellos tengan la capacidad de ser monitores en terreno de tenencia responsable y así puedan educar a sus familias, educar a sus nietos, a sus amigos y nos ayuden a enseñar, que es lo que más nos interesa como Municipalidad de Villa Alemana”, añadió Viviana Valenzuela.

ROL ACTIVO DE LAS PERSONAS MAYORES

Por su parte, Natalia Miño, coordinadora del centro diurno Nuevo Amanecer, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, indicó que "notamos que entre nuestros usuarios hay alrededor de 17 o 18 personas que viven solas, pero la gran mayoría tiene un perro o gato. Ahí nos surgió la curiosidad de ver cómo esa sensación de aislamiento social se combate con la compañía de un animal. Entonces conversamos con la Oficina de Tenencia Responsable primero pensando en hacer una charla, pero desde ahí surgió la idea de capacitar a las personas mayores en tenencia responsable, entendiendo que necesitan tener un rol activo dentro de la sociedad”.

“Ha sido un trabajo colaborativo, se planificaron las sesiones en conjunto, Tenencia Responsable ve todo desde los cuidados de los animales y la ley, pero nosotros como centro a través de nuestra psicóloga trabajamos lo que tiene que ver con el lazo afectivo entre la persona mayor y su mascota”, agregó respecto a la coordinación entre ambas unidades de la Municipalidad de Villa Alemana.

Entre los participantes de este plan piloto sobresalen personas que se han dedicado de manera espontánea al cuidado de animales y que hoy agradecen poder complementar su vocación con conocimientos técnicos respaldados por profesionales de la Medicina Veterinaria. Es el caso de Iris Sepúlveda, quien señaló que “yo hace muchos años que ayudo a los animalitos de la calle de manera muy anónima, cuando llegué a vivir a Villa Alemana con mi esposo llenamos el centro de tachitos con agua para que los perritos tomaran en el verano. Ahí empezó mi amor por ayudar a los animales desvalidos y siempre pensé que sería importante que alguna autoridad tomara la iniciativa de capacitar a las personas para que podamos entregar este conocimiento, el cuidado, la protección y el amor por todos los animales”.

Finalmente, el alcalde Nelson Estay destacó que "esto demuestra que lo que debe guiar el trabajo de esta administración es buscar fórmulas para entregar alternativas de bienestar para nuestros vecinos. Acá tenemos el centro diurno Nuevo Amanecer, por una parte, que ya genera un abanico bastante grande de alternativas para las personas mayores, pero si a eso le sumamos esta iniciativa de la Oficina de Tenencia Responsable, mucho mejor”.

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