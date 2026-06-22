Vecinos golpean salvajemente a hombre tras amenazar de muerte a su hermana y romper un automóvil en Quillota: quedó en riesgo vital

En riesgo vital permanece un hombre de 39 años que fue brutalmente atacado por sus vecinos, luego que amenazara con un arma blanca contra su hermana en su domicilio ubicado en la calle Independencia de la comuna de Quillota.

El individuo fue detenido luego de huir de la vivienda de la víctima, pero al ser entregado a Carabineros, observaron que registraba una serie de golpes en su cabeza, lo que se habría debido a una violenta golpiza propinada por la propia comunidad.

Según informaron los vecinos a la policía uniformada, tras dejar la casa de su hermana de 41 años, el sujeto –con antecedentes policiales– causó una serie de daños en un vehículo estacionado, para luego amenazar a algunos residentes con un bate.

Fue en este momento donde la comunidad intervino, procediendo a agredir al hombre –conocido en el sector como consumidor de drogas– quien finalmente escapó del lugar con graves heridas, sobretodo en su cabeza, por lo que al paso de las horas debió llegar de urgencia hasta el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca.

En el establecimiento de salud fue detenido por los delitos de amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar –en contra de su hermana– y daños, mientras los equipos médicos detectaron que presentaba una hermorragia cerebral producto de los fuertes golpes que recibió en su cabeza con un objeto contundente. Durante las últimas horas, el individuo fue trasladado al Hospital Van Buren de Valparaíso.

Una vez informados los antecedentes del procedimiento en Quillota, el Ministerio Público instruyó al OS9 de Carabineros que iniciara diligencias investigativas.

PURANOTICIA