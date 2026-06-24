Vecinos de Concón destacan patrullajes diurnos, pero advierten mayor percepción de inseguridad durante horarios nocturnos

Durante las últimas semanas, la comuna de Concón ha registrado una serie de robos de menor cuantía que han generado preocupación entre vecinos y comerciantes de distintos sectores. Entre los hechos denunciados se cuentan la sustracción de plantas ornamentales, herramientas de trabajo e incluso contenedores de basura, situaciones que, aunque no corresponden a delitos de alta connotación pública, han ido instalando una sensación de inseguridad en algunos puntos específicos de la comuna, especialmente en horarios nocturnos y en zonas con menor flujo de vigilancia.

Si bien, esta comuna costera de la región de Valparaíso cuenta con presencia policial y dispositivos de patrullaje preventivo, parte de la comunidad sostiene que existen horarios y sectores donde la cobertura sería insuficiente, lo que facilitaría la ocurrencia de incivilidades y delitos oportunistas. A ello se suma la preocupación por el consumo de alcohol y drogas en espacios públicos, así como la percepción de desorden en determinados puntos de alta circulación peatonal, lo que ha reabierto el debate local sobre seguridad, fiscalización y el rol de los servicios municipales.

Vale recordar que sobre este punto, el alcalde Freddy Ramírez explicó que la principal prioridad del Municipio de Concón sigue siendo el combate a la delincuencia de mayor gravedad, aunque confirmó que se están reforzando medidas para abordar estos hechos puntuales. En ese sentido, expuso que "seguiremos trabajando y nuestro plan de seguridad pública sigue con el mismo objetivo y la misma línea de siempre, que nos ha mantenido en los más altos estándares de seguridad pública”.

A partir de esta situación, vecinos de la comuna entregaron sus impresiones a Puranoticia.cl respecto a la situación que viven en el día a día. Andrea Fuentes señaló que "Concón es seguro entre comillas, pero sí han pasado cosas, por ejemplo, con la gente callejera y los cuidadores de auto, que toman mucho y se drogan”.

En esa misma línea, dio a conocer que “han habido robos de algunas cosas, por ejemplo a un restaurante le robaron una planta y sé que han entrado a robar a otros restaurantes, herramientas y otras cosas”. También explicó que “esto pasa cuando no está la seguridad presente, o sea, en horas cuando no hay seguridad y como ven que no hay nadie, entonces lo hacen. Y también por las drogas y el alcohol”.

Por otra parte, un residente que pidió mantener en reserva su identidad indicó que uno de los principales focos de conflicto se concentraría en el sector de calle 7 con calle 6, señalando que "ahí se focaliza un problema con los cuidadores de autos”.

Asimismo, añadió que “se piensa que esas personas se ganan sus monedas honestamente, pero no, es para el beneficio de ellos”, y complementó que “en vez de llevarse esa platita para su casa, toman trago en la calle con la plata que ganan y fuman droga”. También afirmó que “hay venta de drogas en el sector con las personas que llegan ligados a los cuidadores de autos. Además, pan de cada día son las peleas”.

En tanto, otra vecina, Indrina Lunar, describió un escenario de alta circulación nocturna y ciertas deficiencias en infraestructura urbana, indicando que “en este parque se la pasan muchas personas a altas horas de la noche, igualmente en la calle”.

En su testimonio, también advirtió que “el alumbrado del parque es un poco escaso en altas horas de la noche y se ve mucho tránsito de personas, entonces este sector no lo siento muy seguro en realidad”, junto con señalar que “más que todo municipalidad no se está viendo en altas horas de la noche”. Finalmente, sostuvo que “incluso sería bueno que colocaran los teléfonos de emergencia porque en ocasiones nosotros llamamos al hospital mismo y no contestan los llamados”.

En conclusión, los testimonios recogidos en la comuna de Concón reflejan una percepción ciudadana que combina la valoración de la presencia policial con preocupaciones por incivilidades, consumo de alcohol y drogas en espacios públicos, además de eventuales debilidades en iluminación y respuesta de servicios en horario nocturno. Si bien, los hechos denunciados corresponden principalmente a robos menores, estos han impactado en la sensación de seguridad de algunos sectores, instalando la necesidad de reforzar la coordinación con la comunidad.

PURANOTICIA