Este jueves 19 de noviembre autoridades regionales y representantes de organismos de emergencia presentaron en el Aeródromo Rodelillo, el Plan Regional de Prevención y Control de Incendios Forestales para el periodo 2026-2027. Durante la actividad se dieron a conocer los recursos disponibles, las proyecciones para los meses de mayor riesgo y las medidas de prevención y mitigación que ya se encuentran en ejecución, así como aquellas que se implementarán en la zona.

La estrategia surge ante la alta exposición de la interfaz urbano-forestal en la región, luego de que un estudio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) identificara a seis comunas de Valparaíso entre las 64 del país que registran más de mil hectáreas de superficie con riesgo muy alto de incendios. Valparaíso lidera el listado regional y ocupa el sexto lugar a nivel nacional, con 7.206,8 hectáreas, seguida de Viña del Mar (2.678,4 ha), San Antonio (2.220,4 ha), Limache (2.130,5 ha), Quilpué (1.854,3 ha) y Villa Alemana (1.209,3 ha).

Respecto del despliegue de personal, los sistemas de monitoreo y las gestiones con el Gobierno Regional para completar los 600 kilómetros de cortafuegos pendientes, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó las medidas que se encuentran en marcha:

"Tenemos 450 brigadistas trabajando en cortafuegos y también en las zonas de prevención, en los incendios, en los sectores más urbanos. A eso agregamos el sistema de televigilancia que se va a incorporar en las cuatro comunas que yo mencioné: Quilpué, Villa Alemana, Valparaíso y Viña del Mar".

En materia de capacidad técnica y operativa, la directora regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Yenny Prieto, detalló los recursos humanos y materiales disponibles para enfrentar eventuales emergencias durante la temporada, destacando la presencia de brigadas, aeronaves y equipos de vigilancia y coordinación:

"Regionalmente contamos con 30 brigadas, 27 de ellas son diurnas y tres de ellas están disponibles para trabajar en horario nocturno. Además tenemos aviones de extracción y dromedarios, y también otro un poco más grande, tenemos tres puestos de mando, tenemos siete camiones aljibes, seis skidder (o tractor arrastrador), que son esos que llevan agua y retardante, 18 cámaras de vigilancia, una central de coordinación regional y también dos centrales de coordinación provincial".

Por su parte, el seremi de Agricultura, Nicolás Prado, se refirió a las labores de limpieza de microbasurales y prevención territorial, impulsadas desde octubre mediante la contratación de trabajadores locales. Asimismo, enfatizó que el combate de los incendios forestales requiere de la colaboración de distintos sectores, tanto públicos como privados:

"Pese a la mejor preparación que tenemos en este minuto por parte de CONAF para la prevención, tanto como para el combate, nunca va a ser suficiente y es importante que no solamente recaiga la prevención en CONAF y en los esfuerzos que nosotros generamos creando más empleo para la limpieza de la interfaz urbana forestal, sino que además también un llamado al mundo privado, a los municipios, empresas importantes a hacer la limpieza de sus dependencias".

Desde la perspectiva de la planificación territorial y la protección de los asentamientos más vulnerables, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz, entregó antecedentes sobre el diagnóstico realizado en torno a la presencia de plantaciones forestales y campamentos emplazados en zonas de riesgo. En ese contexto, precisó que se mantienen bajo monitoreo 336 campamentos de la región:

"Estamos monitoreando 336 campamentos, y dentro de eso hemos detectado que 249 tienen riesgo alto y 19 riesgo muy alto. Frente a esa realidad, en donde no solo sumamos los campamentos, sino también localidades que han crecido con mucha velocidad y con mucha precariedad, como es, por ejemplo, Laguna Verde, como es el caso de Huaquén en La Ligua, como es el caso también de Cajón del Lebu en el sector de Limache".

En tanto, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Francisco Oriol, abordó la operatividad de las unidades, los ejercicios coordinados con otras instituciones y los recorridos preventivos que se están desarrollando en los sectores altos de la ciudad. Estas labores buscan identificar oportunamente sectores con abundante vegetación y condiciones propicias para la propagación del fuego, además de fortalecer el trabajo preventivo junto a las comunidades:

"Hemos visualizado en los últimos recorridos que hay bastante pastizal, matorral y árboles, están las quebradas bastante crecidas con este tipo de vegetación, por lo cual siempre hemos tenido visualizado y estamos haciendo prevención con las comunidades y las distintas juntas de vecinos del Gran Valparaíso".

Finalmente, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, contextualizó el trabajo regional dentro del programa nacional de prevención y combate de incendios forestales, iniciativa que contempla 166 mil millones de pesos adicionales, más de 7.000 brigadistas y 13 aeronaves. Junto con destacar el despliegue de recursos, hizo un llamado a las autoridades, instituciones y ciudadanía a no postergar las acciones preventivas:

"Los trabajos de prevención, de despeje, de cortafuegos es hoy, hoy es el tiempo de prevenir y no mañana, mañana puede ser tarde, por eso nuestro llamado es hacerlo lo más pronto posible".

Las autoridades coincidieron en que la protección de las viviendas y la prevención de focos de incendios, especialmente aquellos asociados a la acción humana y a la acumulación de desechos en quebradas, requieren tanto de la fiscalización de las instituciones como del compromiso activo de los vecinos, organizaciones comunitarias y distintos actores de la región de Valparaíso.

(Imágenes mejoradas con IA)

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