Vacaciones de invierno en Villa Alemana: cine gratis, juegos mapuche y concierto de la Orquesta Andina de la PUCV

Una invitación a disfrutar de panoramas culturales gratuitos durante estas vacaciones de invierno realizó la Municipalidad de Villa Alemana, con una programación que contempla funciones de cine familiar, un concierto de orquesta gratuito y una jornada de juegos mapuche especialmente pensadas para niños y sus familias.

Uno de los principales panoramas que ya comenzó y continúa hasta el 2 de julio es el Ciclo de Cine de Vacaciones de Invierno, que se desarrolla en el Teatro Pompeya (Almirante Latorre 20) con funciones gratuitas a las 17:00 horas. La programación contempla Liberen a Willy este viernes 26 de junio, para continuar la próxima semana con La Serpiente Blanca el martes 30 de junio, The First Slam Dunk el miércoles 1 de julio y el clásico Mary Poppins el jueves 2 de julio.

Asimismo, este viernes 26 de junio, entre las 11:00 y las 17:30 horas, la Biblioteca Pública Municipal Paul Harris (Av. Valparaíso 471) será escenario de "Awkantun Mapuche: una jornada de juegos mapuches para niños y niñas", actividad organizada por la Unidad de Patrimonio en el marco del Mes de los Pueblos Originarios.

La iniciativa está dirigida a niños de entre 7 y 12 años, quienes deberán asistir acompañados por un adulto responsable. Durante la jornada podrán conocer las tradiciones del pueblo mapuche mediante juegos ancestrales, exploración de instrumentos, lecturas dramatizadas de epew, juegos de mesa y diversas actividades didácticas guiadas por educadoras mapuche dedicadas a la reconstrucción del Kuifi Kimün del territorio Pikunche de Valparaíso.

La programación cultural de estas vacaciones de invierno también incluirá música en vivo. El viernes 3 de julio, a las 19:00 horas, el Teatro Municipal Pompeya recibirá a la Orquesta Andina PUCV con el concierto "Pentagrama Sonoro: La geografía hecha música", una presentación gratuita con ingreso por orden de llegada.

El espectáculo forma parte de la alianza programática que mantiene la Municipalidad de Villa Alemana con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para acercar a la comunidad destacados elencos artísticos de la casa de estudios, siendo la Orquesta Andina uno de sus principales exponentes. Con un repertorio inspirado en las raíces, los paisajes y las sonoridades de Chile y Latinoamérica, el concierto promete una experiencia musical para toda la familia.

El encargado de Cultura de la Municipalidad, Marcos Muñoz, invitó "a todas las familias de Villa Alemana a disfrutar estas vacaciones de invierno participando en las actividades culturales gratuitas que hemos preparado. Hay un ciclo de cine familiar hasta el 2 de julio en el Teatro Pompeya, una jornada de juegos mapuche para compartir y aprender de su cultura, y además, tendremos la participación de la Orquesta Andina, parte de una alianza programática que tenemos con la PUCV y sus elencos. Estas vacaciones de invierno hay bastantes panoramas en Villa Alemana para toda la familia”.

La Municipalidad de Villa Alemana invita a la comunidad a revisar la programación completa de estas y otras actividades en sus redes sociales y canales oficiales @munivillalemana y www.munivillalemana.gob.cl.

PURANOTICIA