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Tragedia en Quintero: Hombre perdió la vida mientras buceaba en la playa de Ritoque

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El hecho fue confirmado por el subteniente litoral Vicente Mardones, jefe del Departamento de Operaciones de la Capitanía de Puerto Quintero.

Tragedia en Quintero: Hombre perdió la vida mientras buceaba en la playa de Ritoque
Viernes 19 de junio de 2026 13:59
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Un hombre perdió la vida mientras practicaba buceo en la playa de Ritoque, en la comuna de Quintero.

Pese a los esfuerzos realizados tras su extracción del agua, se confirmó el fallecimiento de la persona.

El subteniente litoral Vicente Mardones, jefe del Departamento de Operaciones de la Capitanía de Puerto Quintero, informó que "alrededor de las 11:07 horas, se recibió un llamado a emergencias al 137, informando sobre una persona accidentada, realizando faenas de buceo en el sector de roqueríos de playa Ritoque

Añadió que "ante lo anterior, se dispuso el despliegue de medios navales y aéreos, además de la coordinación con organismos competentes".

Mardones dio a conocer que "tras varios intentos de reanimación cardiopulmonar, se constató el fallecimiento de la persona“.

Cabe señalar que en el procedimiento participaron funcionarios de la Armada, personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) y Bomberos de Quintero.

VIDEO:

(Imágenes: @Quinteroguia)

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