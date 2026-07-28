Sin luz, sin agua, aislados y con kilómetros de barro: el drama que viven vecinos de Laguna Verde tras el paso de los sistemas frontales

Caminar varios kilómetros entre barro, pozas de agua y caminos destruidos se ha convertido en la única alternativa para decenas de familias de Laguna Verde. En la parte alta de esta localidad de Valparaíso, los vehículos ya no logran ingresar a distintos sectores producto del grave deterioro de las rutas de tierra, mientras que la prolongada falta de suministro eléctrico y las dificultades para acceder al agua potable mantienen a los vecinos enfrentando una de las emergencias más complejas desde el paso de los sistemas frontales de la semana pasada.

Las intensas precipitaciones, que en algunos sectores de la Quinta Región superaron los 200 milímetros, junto a las fuertes ráfagas de viento y las marejadas, dejaron a esta zona con serios daños en su infraestructura. Sin embargo, para quienes viven en los sectores más apartados, la emergencia no terminó cuando cesó la lluvia. Por el contrario, el aislamiento, la imposibilidad de transitar con normalidad y la ausencia de servicios básicos siguen marcando la rutina de cientos de personas.

La situación afecta especialmente a niños, adultos mayores y familias que diariamente deben desplazarse para acceder a servicios básicos. Jaime Muñoz, vecino de la parte alta de Laguna Verde, comentó a Puranoticia.cl que "la gran problemática que tenemos es que nuestros niños –hijos y nietos– no pueden asistir al colegio porque estamos aislados. Aquí no se ha hecho lo que debería hacerse, que el Municipio o el Serviu decretara caminos de uso público, porque si lo hicieran podrían servicios básicos como la luz, el agua, el transporte, el Internet. Entonces la gran molestia y preocupación que tenemos con las autoridades es que nuestros hijos no puedan asistir al colegio".

Precisamente, la imposibilidad de que decenas de estudiantes regresen a clases llevó al Gobierno a evaluar la instalación de una escuela modular en Laguna Verde, iniciativa que busca dar continuidad al proceso educativo de los cerca de 220 alumnos que permanecen sin poder asistir a sus establecimientos.

Las complicaciones también alcanzan a quienes requieren atención médica. El mismo vecino relató que "nuestro adultos mayores tampoco pueden bajar a la posta. Además tenemos una locomoción, que es la 520, que es la más mala yo creo que de la región y del país; no cumplen los horarios, los choferes son tipos atrevidos con los niños y con la gente adulto mayor, entonces todo eso nos lleva a nosotros a tener grandes molestias. El Delegado Presidencial anunció visita porque lo llamé y lo invité a la parte alta y él se comprometió a venir, pero no sé cuándo".

A ello se suma la dificultad que enfrentan incluso los equipos de apoyo que llegan al sector. En ese contexto, comentó que "algo tenemos que hacer de fondo, por ejemplo decretar caminos de uso público para que entren los servicios básicos. De hecho, yo tuve que ir a sacar un camión municipal que vino a dejar unas bateas para sacar la basura, porque no conocen el territorio. Los delegado municipales que tenemos acá abajo no vienen para arriba. Antes teníamos un puro delegado, se movía por todas partes, se mandaba algunas cagadas, pero hacía algo".

Consultada por esta situación, la Municipalidad de Valparaíso explicó a Puranoticia.cl que "actualmente no es posible intervenir los caminos de Laguna Verde, ya que es necesario esperar a que el agua drene completamente. Trabajar sobre el barro no resulta efectivo, porque la maquinaria no logra compactar adecuadamente el terreno".

No obstante, desde la casa edilicia porteña aseguraron que "una vez que las condiciones del terreno lo permitan, se ejecutará un plan de trabajo que considera el paso de motoniveladora para emparejar y preparar la superficie, el aporte de maicillo y la compactación final, con el objetivo de dejar los caminos en mejores condiciones para el tránsito, incluyendo el paso de los camiones de abastecimiento de agua y aseo".

La situación también fue abordada por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien explicó que "Laguna Verde en la mayoría de su extensión está en una suerte de loteo irregular, en lo que se denomina venta por derechos. Y aún así se ha puesto maquinaria municipal. En este caso, para efectos del mal tiempo, el Municipio presentó dos iniciativas, la Delegación las financió, que fue una retroexcavadora para limpiar el estero y una motoniveladora para nivelar las calles".

Junto con reconocer la complejidad del escenario, la autoridad sostuvo que "lo que plantean los vecinos es comprensible porque son caminos inaccesibles, pero esos no son caminos públicos. Mientras no logremos enrolar y entrar al área urbana, que se está tramitando hoy día una modificación el Plan Regulador, es poco lo que se puede hacer respecto a tener una solución definitiva para pavimentar".

De todas maneras, Millones aseguró que se están buscando alternativas para enfrentar la emergencia, manifestando que "esperamos igual depositar maicillo para que efectivamente las personas no queden aisladas. Lo mismo nos pasa con el tema eléctrico, donde tuvimos una reunión con la ministra y con las compañías, para hacernos cargo de la situación irregular que tiene ese sector, de alto riesgo, donde hay una empresa revendedora de energía eléctrica y, por tanto, también queremos hacernos cargo de esa situación que afecta a los vecinos de Laguna Verde".

Mientras las soluciones definitivas siguen dependiendo de las condiciones del terreno y de proyectos de mayor alcance, los habitantes de Laguna Verde continúan enfrentando un día a día marcado por el aislamiento, las largas caminatas y la incertidumbre de no saber cuándo recuperarán una vida mínimamente normal.

PURANOTICIA