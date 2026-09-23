Siete lesionados, entre ellos uno en estado grave, deja desbarrancamiento de camioneta que trasladaba estudiantes en Llay-Llay

Siete personas lesionadas, entre ellas una en estado de gravedad, dejó el desbarrancamiento de una camioneta que trasladaba estudiantes del Liceo Menesiano Sagrado Corazón de Llay-Llay, en la región de Valparaíso.

El accidente se produjo a la altura de la cuesta del cementerio municipal, en la ruta Cardenal Caro.

Según consigna BiobioChile, tres estudiantes están hospitalizados en Los Andes con traumatismo y múltiples fracturas, pero fuera de riesgo vital.

Tres fueron trasladados al Hospital de Llay-Llay y otro está recibiendo atención médica en el Hospital San Camilo de San Felipe, quien presentaría un estado más complejo de salud.

Según información preliminar, el vehículo era conducido por una profesora y al interior se trasladaban ocho personas.

Tras el accidente, el Liceo Menesiano Sagrado Corazón comunicó que “durante la hora de almuerzo de la jornada de hoy, nos informan de un accidente ocurrido en la calle camino al cementerio, donde se vieron lamentablemente involucrados estudiantes de nuestro establecimiento educacional”.

“Personal del colegio se presentó inmediatamente en el lugar, activando el protocolo de accidente escolar”, añadieron.

(Imagen: Tvmas LlayLlay Catemu)

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