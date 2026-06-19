Seremi de Gobierno y primeros 100 días del Ejecutivo en Valparaíso: destaca avances en salud, pero admite complejidades en seguridad

Un panorama marcado por intensos despliegues territoriales, pero también por severos nudos críticos en seguridad y vivienda, es el que dejó el balance de los primeros 100 días del Ejecutivo. La seremi Vocera de Gobierno de la Región de Valparaíso, Rosario Pérez, conversó con Puranoticia.cl y analizó en detalle el arranque de la administración en las 38 comunas de la zona.

Pese a las dificultades iniciales y las altas expectativas ciudadanas, la portavoz regional defendió el rumbo adoptado por La Moneda.

INSTALACIÓN COMPLETA Y COSTOS POLÍTICOS

El inicio del período estuvo marcado por contratiempos en el nombramiento de diversas seremis, un escenario que la vocera no esquivó. "Llegar a instalar un gobierno no es materia fácil (...). Hubo algunos ajustes, evidentemente propios de cualquier instalación", reconoció Pérez, atribuyendo parte de los desajustes a problemas de verificación centralizados en Santiago.

Sin embargo, el punto más complejo de estos tres meses fue la temprana salida de la ministra de Seguridad a los 69 días de gestión, una decisión gatillada por las complejidades delictuales y de homicidios que afecta de forma particular a comunas como Valparaíso. Al respecto, la Seremi respaldó la determinación del mandatario:

"La expectativa de los chilenos y la situación compleja de la delincuencia obligó al presidente a tomar una decisión compleja y difícil, evidentemente, que tiene costos políticos, pero que él está dispuesto a pagarlo porque sabe que es allí donde están puestas todas las expectativas".

Frente a las críticas en la interna de las policías, Pérez fue enfática en asegurar que "el respaldo de carabineros es 100%" y destacó que en provincias como Petorca la coordinación vecinal y policial ya muestra resultados, registrando una baja del 9% en la delincuencia.

CERETEZAS EN TRANSPORTES Y DEBATE POR LA RECONSTRUCCIÓN

Ante la inquietud local por la ausencia de proyectos emblemáticos en la última Cuenta Pública presidencial —como la extensión del tren o la habilitación del Aeropuerto de Concón—, la vocera llamó a la calma e insistió en que las certezas técnicas e institucionales ya están otorgadas. "Nosotros ya entregamos la RCA (Resolución de Calificación Ambiental), la extensión del tren a La Calera, eso ya está funcionando, ya es una realidad", aseguró, descartando que ambos proyectos estén en riesgo.

El tono varió al abordar la reconstrucción de Viña del Mar tras los incendios, área donde el Ministerio de Vivienda ha enfrentado cuestionamientos y disputas judiciales con constructoras por la calidad de las obras. Pérez reconoció que "lamentablemente nos hemos encontrado con bastantes problemas en la reconstrucción", detallando que de las 4.000 viviendas proyectadas solo se ha avanzado en el 10%.

Respecto a la polémica opción de demoler o reparar las edificaciones defectuosas, evitó tomar postura técnica: "Yo no soy técnica de construcción, por tanto, no tengo el conocimiento para decir si una casa tiene que derrumbarse o repararse", derivando la resolución final a los tribunales de justicia.

URGENCIA ONCOLÓGICA

En el plano de las noticias positivas, la Seremi de Gobierno destacó la gestión de la crisis sanitaria en la región, enfocada prioritariamente en los pacientes con cáncer. "A ese listado oncológico nosotros le dimos la máxima urgencia como gobierno y hoy día en nuestra región están contactadas el 90%", subrayó Pérez, explicando que dicho contacto se traduce en asegurar una atención médica concreta o derivaciones financiadas por el Estado a clínicas privadas si los recintos públicos se encuentran colapsados.

Asimismo, relevó el destrabe de 423 mil millones de pesos desde el Ministerio de Desarrollo Social para proyectos de inversión regional, con especial foco en carteras de transporte y salud. Estas iniciativas pretenden mitigar las altas cifras de desempleo local a través de alianzas que fomenten la mano de obra local y la inserción del empleo femenino calificado.

De cara al próximo tramo de gestión, Pérez concluyó que las prioridades regionales están firmes: "Las urgencias las tenemos plenamente identificadas como son salud, seguridad e inversión. Es allí donde nosotros estamos concentrados".

PURANOTICIA