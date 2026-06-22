Región de Valparaíso se prepara para las mañanas más frías del año: pronostican heladas y temperaturas de hasta -4°C

Junto a la llegada de la temporada de invierno, también se dejará sentir un marcado descenso de las temperaturas en la región de Valparaíso, donde se esperan jornadas especialmente frías durante este lunes 22 y el martes 23 de junio.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, una masa de aire frío favorecerá la ocurrencia de heladas en diversos sectores del territorio regional, principalmente en comunas del interior y zonas cercanas a la precordillera, donde los termómetros podrían registrar valores bajo cero durante las primeras horas del día.

Las condiciones más extremas se proyectan para los valles interiores y sectores precordilleranos de la Quinta Región, lugares donde las temperaturas mínimas podrían oscilar entre los -2°C y -4°C. En tanto, en áreas de la cordillera de la Costa también se anticipan registros negativos, configurando un escenario de intenso frío durante las madrugadas y mañanas.

Este fenómeno responde al establecimiento de una condición de estabilidad atmosférica posterior al paso de sistemas frontales, situación que favorece cielos despejados y una rápida pérdida del calor acumulado durante el día. Este proceso genera un enfriamiento significativo de la superficie durante la noche, propiciando la formación de heladas y escarcha.

Las bajas temperaturas podrían tener efectos especialmente notorios en sectores agrícolas de la región, donde existe preocupación por posibles daños en cultivos sensibles al frío. Asimismo, se recomienda adoptar medidas preventivas para proteger animales, infraestructura de riego y sistemas de agua expuestos a congelamiento.

En ciudades y localidades del interior también se espera un aumento de la sensación térmica de frío durante las primeras horas de la jornada, por lo que las autoridades llamaron a extremar los cuidados con grupos de mayor riesgo, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.

PURANOTICIA