Refuerzan llamado en Valparaíso a protegerse de la influenza antes del invierno

Hasta el operativo extramural de plaza Victoria, habilitado por el Municipio de Valparaíso, llegó la seremi de Salud, Dra. Mariol Luan; junto al secretario general de la Corporación Municipal (Cormuval), Mario del Carpio; a fin de reforzar el llamado a personas que son parte de los grupos de riesgo a que se acerquen a estos espacios o a sus centros de salud familiar más cercano para protegerse contra la influenza.

“Para mí es una alegría encontrarme un punto extramural, porque sabemos que implica un esfuerzo mayor, finalmente de la atención primaria, quien es quien lleva a cabo este tipo de iniciativas”, enfatizó la autoridad sanitaria.

La Dra. Luan destacó a quienes ya están protegidos para el invierno, señalando que "agradecemos a las más de 618 mil personas que a nivel regional se han vacunado contra la Influenza y a nivel de la comuna de Valparaíso más de 95 mil personas. Aún estamos un poco bajo, sobre todo en el grupo de personas de 60 años y más y menores de cinco años”.

Asimismo, la autoridad invitó a acercarse al vacunatorio más cercano y a revisar en www.mevacuno.cl sus direcciones y horarios de atención. De hecho, se informó que en la comuna porteña hay 19 puntos de vacunación, cinco de estos son extramurales.

El secretario General de la Cormuval, Mario del Carpio, comentó que "es un tremendo e importante esfuerzo que hace la Municipalidad de Valparaíso, liderada por nuestra alcaldesa Camila Nieto, que, a pesar de la inversión que se requiere, no ha dudado nunca en ponerlo al servicio de quienes más lo necesitan. Tanto es así que hoy día vamos con un buen nivel de vacunación y seguiremos manteniendo y sosteniendo estos puntos extramurales para lograr las metas que tenemos como comuna”.

La vecina Margarita Olivares, tras vacunarse contra el influenza llamó a no tener miedo y a protegerse: "Es importante vacunarse para las posteriores enfermedades o resfríos que pueda tener, para que se aminoren un poco. Vengan, hay que vacunarse, no tengan temor y es importante. Así protegen a la familia también”.

Más de 618 mil personas ya se han vacunado en la región de Valparaíso contra la influenza. La Autoridad Sanitaria recordó que los grupos objetivos son:

• Personas de 60 años y más

• Niños y niñas desde los seis meses hasta 5° básico

• Personas embarazadas

• Personas con patologías crónicas

• Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 8° básico

• Personal de salud público y privado

• Trabajadores de avícolas, ganaderas y de criaderos de cerdo

En la región hay más de 180 vacunatorios disponibles, cuyos horarios de atención y direcciones se pueden revisar en www.mevacuno.cl. Para consultas se encuentra disponible el teléfono Salud Responde al 600 360 7777.

Finalmente, el mensaje es al autocuidado, a lavarse las manos permanentemente con agua y jabón, utilizar mascarilla ante la presencia de virus respiratorios y, de manera obligatoria desde el 1 de abril, en los servicios de urgencia públicos y privados.

PURANOTICIA