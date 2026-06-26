Recuperan tablet y detienen a sujeto que intentaba venderla ilegalmente en San Felipe

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI San Felipe lograron recuperar un equipo electrónico marca Apple, modelo iPad Pro 11, avaluado en 1 millón de pesos, tras recepcionar una denuncia por el delito de hurto de hallazgo.

Después de realizar diversas diligencias, los oficiales de la policía civil detuvieron en situación de flagrancia a un hombre chileno, mayor de edad, quien mantenía la especie en su poder, pronto a comercializarla de manera ilegal.

Por este motivo, el individuo fue detenido por el delito de receptación, incautando además la especie que fue entregada posteriormente a su propietaria.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe para su respectivo control de detención.

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