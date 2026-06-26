Recuperan tablet y detienen a sujeto que intentaba venderla ilegalmente en San Felipe

Detectives de la Bicrim recuperaron el equipo electrónico tras una denuncia por hurto de hallazgo. El imputado fue arrestado por receptación y quedó a disposición de la justicia.
Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI San Felipe lograron recuperar un equipo electrónico marca Apple, modelo iPad Pro 11, avaluado en 1 millón de pesos, tras recepcionar una denuncia por el delito de hurto de hallazgo.
Después de realizar diversas diligencias, los oficiales de la policía civil detuvieron en situación de flagrancia a un hombre chileno, mayor de edad, quien mantenía la especie en su poder, pronto a comercializarla de manera ilegal.
Por este motivo, el individuo fue detenido por el delito de receptación, incautando además la especie que fue entregada posteriormente a su propietaria.
Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe para su respectivo control de detención.
PURANOTICIA