Quintero refuerza estrategia con Carabineros para prevenir situaciones de vulnerabilidad

Con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y protección de grupos vulnerables de Quintero, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre el Municipio y Carabineros, en el marco del Programa de Seguridad Integrada 24 Horas.

Durante el encuentro se abordaron los desafíos y proyecciones del trabajo conjunto orientado a la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como también de mujeres víctimas de violencia de género, fortaleciendo los mecanismos de coordinación y respuesta institucional.

El Programa de Seguridad Integrada 24 Horas es una estrategia de colaboración entre Carabineros, los municipios y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que permite el intercambio oportuno y eficiente de información respecto de casos que requieren intervención temprana, favoreciendo una respuesta coordinada entre instituciones.

La mayor María Fernanda Muñoz, jefa del Departamento de Protección de la Familia y Grupos Vulnerables de Carabineros, destacó que "nuestro principal objetivo es establecer y fortalecer alianzas de trabajo que ya se vienen desarrollando, con la finalidad de lograr una intervención efectiva de nuestros niños, niñas y adolescentes en el territorio, así como también abordar oportunamente aquellas situaciones vinculadas a violencia de género”.

La oficial explicó además que "semanalmente derivamos todos aquellos casos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulneración de derechos o que se han visto involucrados en algún hecho delictual. Entre los años 2025 y 2026 se han registrado 444 derivaciones, información que permite desarrollar intervenciones oportunas a través de los programas municipales”.

Por su parte, el administrador municipal de Quintero, César Garrido, indicó que "el objetivo principal de esta estrategia es restituir derechos, disminuir factores de vulnerabilidad, prevenir ingresos o reincidencias de niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo y fortalecer el acompañamiento familiar”.

Cabe hacer presente que la reunión permitió revisar los mecanismos de derivación de casos, fortalecer la coordinación entre los equipos municipales y policiales, y proyectar nuevas acciones conjuntas orientadas a mejorar la atención y el acompañamiento de familias que requieren apoyo especializado.

PURANOTICIA