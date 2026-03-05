Profesor de Villa Alemana es condenado a 10 años de cárcel por abuso sexual de ocho menores

Poniendo como prioridad el interés superior de las ocho víctimas menores de edad, la Fiscalía de Villa Alemana logró en un procedimiento abreviado condenar a 10 años de presidio efectivo a un hombre de 35 años, profesor de inglés de un establecimiento educacional de la comuna, como autor de abuso sexual reiterado, entre otros ilícitos.

“Nosotros nos enfrentamos a un proceso en donde hay ocho víctimas, ocho niños, ocho madres. Siete de ellas querían aceptar un procedimiento abreviado porque no querían llevar a sus hijos a un tribunal oral en lo penal, porque no querían revictimizarlos”, explicó el fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, quien ha estado desde un inicio a cargo de la indagatoria.

Y agregó que “las madres no querían que sus hijos retrocedieran en sus terapias, se vieran revictimizados. Entonces exponer a los niños a un nuevo relato en una audiencia de juicio oral, les provocaría un estrés emocional muy alto, angustia, revictimización, secundaria, desorganización y daños emocionales colaterales o retrocesos en su terapia”.

“Para nosotros fue fundamental optar por un procedimiento abreviado. El interés superior del niño es un principio, es una norma de procedimiento, que se basa en una evaluación de todos los elementos de interés que uno o varios niños puedan tener en una situación concreta”, explicó el persecutor.

Y agregó Basso que “conforme a este principio, ante distintas interpretaciones siempre se tiene que elegir aquella que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño, niña o adolescente y tienen que considerar aquello los tribunales. Cada vez que miren un procedimiento o tomen una decisión, tiene que considerar esto”.

Según se expuso en audiencia, los hechos ocurrieron en fechas indeterminas entre el año 2022 y el primer semestre del 2023.

Se presentó prueba testimonial, prueba pericial, informes psicológicos y fotografías, que tenían relación con el material pornográfico infantil que fue alojado dolosamente en el celular del imputado.

Antecedentes que permitieron a la Magistrada, dar por acreditas los hechos incorporados en la acusación, condenando al profesor como autor de abuso sexual reiterado, almacenamiento de material pornográfico infantil, amenazas reiteradas, maltrato reiterado.

“Respecto a todos estos delitos, el tribunal impuso o dispuso una pena única de 10 años efectivos, más una serie de penas accesorias, que dicen relación con el registro de su ADN, que dice el sistema CODIS, no puede trabajar con niños por un término alto de años, que va a ser señalado en la sentencia, no puede acercarse a las víctimas”, explicó el fiscal jefe de Villa Alemana.

Y aseguró que “lo importante que con ellos se tenga una reparación. 10 años en procedimiento abreviado, que a nuestro juicio es una sentencia reparatoria porque es justicia, no es en libertad, es de cárcel. No tiene opción de ninguna pena sustitutiva”.

PURANOTICIA