Aviso de marejadas anormales afectará a Isla de Pascua desde este viernes

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso proyecta oleaje fuerte del suroeste con rompientes en el borde costero, alcanzando su mayor intensidad el sábado 7 de marzo. La autoridad marítima llama a la comunidad a extremar precauciones y evitar actividades en el mar.
El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, informa sobre un aviso de Marejadas Anormales, que se presentará en el sector de Isla de Pascua, proyectando condiciones de mar como marejadas del SUROESTE y fuerte rompiente en borde costero.
Se estima que el inicio de esta condición se manifieste a contar del día viernes 6 hasta el día sábado 7 de marzo, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar y según las condiciones de viento local.
El Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, Capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca explicó que: "Una proyección de oleaje de mar de fondo previsto en las cercanías de Isla de Pascua, generará marejadas, fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera principalmente en bahías abiertas al suroeste, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar especialmente entre las 11:00 y 13:00 horas como marea primaria y entre las 23:00 y 01:00 hrs como pleamar secundaria. Esperamos que la condición más intensa se presente el día sábado 7 de marzo. Estas Marejadas corresponden al primer aviso categorizado como Marejadas Anormales para Isla de Pascua en lo que va del año”.
La Autoridad Marítima hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin debida autorización.
