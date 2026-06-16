Prisión preventiva para sujeto acusado de intentar quemar a inspector municipal durante operativo en Villa Alemana

En el Juzgado de Garantía de Villa Alemana se llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación contra el individuo acusado de atacar a un inspector municipal y a un funcionario de Carabineros en el marco de un procedimiento de retiro de vehículos abandonados que se desarrollaba durante horas de la tarde del lunes 15 de junio en el sector de Huanhualí. Finalizada la audiencia, se determinó que el acusado quedará en prisión preventiva y se estableció un plazo de 70 días para la investigación.

Los hechos se registraron cuando el propietario de un domicilio salió portando una antorcha encendida y una botella con combustible, amenazando al personal presente y rociando con bencina a un funcionario municipal. Esto provocó que fuera personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros quienes lo detuvieran, mientras que el inspector municipal tuvo que constatar lesiones y ser atendido por la Unidad de Atención a Víctimas de la Municipalidad.

En la audiencia de formalización se determinó que los delitos a investigar serán amenazas a Carabineros y homicidio tentado, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva, la que deberá cumplir en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso, mientras que el plazo de investigación se fijó en 70 días.

Al conocer la decisión del Juzgado, el alcalde Nelson Estay comentó que "estamos contentos por la medida cautelar tomada por la jueza ante esta horrible situación que vivimos el día de ayer respecto a un funcionario municipal que estaba cumpliendo su función de inspector, retirando vehículos abandonados para limpieza y orden de la ciudad. Es inaceptable este maltrato a carabineros y a funcionarios municipales, por lo tanto, creo que es fundamental que esto no se vuelva a repetir. Nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir ordenando y limpiando la ciudad porque eso es lo que hoy en día quiere la gente”.

Por su parte, el abogado querellante por parte del Municipio de Villa Alemana, Patricio Olivares, explicó que “el imputado fue formalizado por dos delitos. Uno, el que afecta a nuestro funcionario municipal, que es el delito de homicidio tentado; y dos, el delito de amenaza a carabinero en servicio. Respecto del delito por el cual nos hemos querellado como institución, es el delito de homicidio tentado, el cual consiste en que la persona despliega todas y cada una de las conductas necesarias para cometer el delito de homicidio, es decir, matar a otro”.

El profesional agregó que “la resolución del Juzgado de Garantía de Villa Alemana viene a resguardar lo que ha dicho nuestro alcalde Nelson Estay en torno a brindar una protección adicional a nuestros funcionarios municipales, en particular a aquellos que realizan labores de patrulleros a cargo de la Dirección de Seguridad Pública. Que el imputado haya quedado en prisión preventiva claramente da cuenta del buen trabajo que están haciendo nuestros equipos municipalesy, por otra parte, del trabajo que hace el Ministerio Público”.

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