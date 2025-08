PPD remecería el tablero electoral en Valparaíso presentando a Ricardo Lagos Weber como candidato a la Cámara de Diputados

La reforma constitucional que puso límites a la reelección de autoridades como diputados y senadores ha significado una serie de complicaciones a los partidos políticos a la hora de definir a sus candidatos para la Elección Parlamentaria de noviembre, donde en el caso de la Cámara Alta en la región de Valparaíso, dos de sus nombres más fuertes no podrán competir: Francisco Chahuán (RN) y Ricardo Lagos Weber (PPD).

Así es como en Renovación Nacional ya se han abierto a la posibilidad de que Chahuán pueda competir por el Distrito 7 de la Cámara de Diputados, idea que ha sido bien recibida por autoridades como el diputado Andrés Celis, quien se ha mostrado a favor de esta idea, según reconoció a Puranoticia.cl. Pero, ¿qué pasa con Ricardo Lagos Weber? Al parecer, en el Partido por la Democracia estaría ocurriendo lo mismo que en RN.

Información a la que pudo acceder este medio da cuenta que desde Santiago, la mesa nacional del PPD sugirió como candidatos al Congreso Nacional a figuras potentes del partido, como Francisco Vidal, Guido Girardi y también Ricardo Lagos Weber, a quien propusieron como carta por el Distrito 7 de la costa de la región de Valparaíso, haciendo dupla eventualmente con el ex consejero regional (core) Manuel Murillo.

AD PORTAS DEL CONSEJO NACIONAL

En la interna del partido cuentan a Puranoticia.cl que se convocó para este viernes 8 de agosto a un Consejo Regional, encuentro que se llevará a cabo vía Zoom, y donde participarán parlamentarios, alcaldes, concejales, consejeros regionales, miembros de la directiva nacional, presidentes provinciales y comunales, quienes analizarán como punto único de la tabla el enviar a la mesa nacional una propuesta de candidatos para la Elección Parlamentaria en la V Región, tanto para la Cámara Baja como para la Alta.

Esto servirá de antesala para lo que ocurrirá el día siguiente, el sábado 9 de agosto, cuando la tienda tenga su LXVIII Consejo Nacional del Partido por la Democracia, cita que se efectuará en formato híbrido, es decir, vía Zoom y personal en la sede central de la colectividad en Londres 43, comuna de Santiago. En la instancia se leerá un informe político del presidente del PPD, senador Jaime Quintana; se ratificarán los pactos electorales parlamentarios; se leerá el informe de finanzas 2024; se elegirá al Tribunal Supremo; y se abordarán puntos varios, como por ejemplo los candidatos en Valparaíso.

Pero Puranoticia.cl ya tuvo acceso a los nombres que surgirían en la instancia partidaria, con más de alguna sorpresa en el listado. En primer lugar, para competir por el Senado en Valparaíso se elegiría a la diputada Carolina Marzán, quien además presidente el PPD en la V Región. Por el Distrito 6 nombrarían al ex presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez; quien sorpresivamente podría hacer dupla con el ex PS y ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres. En el Distrito 7, en tanto, los nombres que suenan son los del ex core Manuel Murillo y el del actual senador Ricardo Lagos Weber.

HISTÓRICOS PPD A LA CÁMARA

Puranoticia.cl chequeó esta información con varias fuentes en la interna del partido, sin embargo sólo fue Manuel Murillo quien autorizó a publicar sus palabras, quizás al considerar que actualmente no es militante del Partido por la Democracia –aunque en proceso de regresar– debido a los juicios apresurados que se hicieron en su contra tras ser vinculado a delitos que cometieron familiares y cercanos al ex consejero regional de Valparaíso, caso donde los tribunales indicaron que él era completamente inocente.

"Durante esta semana, el PPD, con la finalidad de no perder los escaños parlamentarios en la Cámara de Diputados, estaría pidiéndole a todos sus escaños que sean parte de la estructura de candidatos al Parlamento. Y le han pedido a Lagos Weber, a Girardi, a Vidal y a otros más, antiguos, a que sean candidatos en alguna de las comunas donde tengan algún tipo de apoyo electoral", sostuvo Murillo a nuestro medio.

De todas maneras, precisó que esta decisión surgió desde las cúpulas nacional de la colectividad, sin hacer las consultas respectivas a las mesas regionales ni mucho menos a las distritales. "Dentro del PPD ven como algo interesante llevar candidatos de ese nivel de nombres, más allá de que puedan tener apoyo electoral", explicó.

No obstante, más allá del cálculo electoral, lo cierto es que la decisión que se habría adoptado en Santiago no habría caído del todo bien en las cúpulas locales, como lo reconoció el propio Murillo, quien sostuvo que "hay preocupación y nos sentimos molestos algunos que queremos ocupar todos los espacios democráticos para poder tomar la mejor decisión de quienes serían los mejores candidatos y que, además, tengan apoyo interno partidario, o sea, que sean parte de la estructura PPD".

La molestia de Manuel Murillo también radica en la posibilidad de que la aparición de Lagos Weber podría jugarle en contra de sus propias aspiraciones electorales, en el caso que se reafirma la lista parlamentaria única del oficialismo, cuestión que analizó: "Tengo claro que voy en desventaja con un nombre tan importante y reconocido en Chile como Ricardo Lagos Weber, hijo del Presidente. Alguien que viene desde la población o, como dicen, del «cortijo», sí estoy completamente en desentaja, a pesar de que las estructuras partidarias me pueden apoyar", expuso el precandidato al Distrito 7.

De todas maneras, dejó en claro que "no tengo nada contra Ricardo, pero ojalá que hubieran dos listas y yo encantado iría a competir con él porque uno compite contra los mismos de su partido. Ambos debiésemos representar lo mismo, entre comillas, que es el tema de la justicia social. Así que yo espero que todo esto se decida en la región de Valparaíso y que Santiago finalmente respete lo que acá se decida".

LOS COQUETEOS DE VIÑAMBRES

El nombre de Mauricio Viñambres es fuerte en la comuna de Quilpué, donde fue su Alcalde por años. También lo es en la provincia de Marga Marga, quizás llegando a sonar hasta en la provincia de Quillota. Esto ha significado que no tan sólo el Partido Socialista (PS) haya ratificado su nombre como candidato al Distrito 6, haciendo dupla con el diputado Nelson Venegas; sino que tambien tiene otros dos "coqueteos" políticos.

Uno de ellos es con la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), tienda que es liderada por Jaime Mulet quien en su campaña a la Primaria Presidencial aseguró a Puranoticia.cl que llevarán candidatos en todos los distritos y circunscripciones. El segundo interesado es el Partido por la Democracia (PPD), que buscaría que el ex jefe comunal de la Ciudad del Sol haga dupla con Marco Antonio Núñez, cuyo fuerte está en el Valle del Aconcagua, justamente la zona donde Viñambres no es tan potente.

Frente a ello, Murillo subrayó que "acá el tema es ver si hay una lista o dos listas, porque si hay una sola lista, la verdad es que no caben todos, y ahí Nelson Venegas sería el candidato a la Cámara de Diputados (del bloque de la ex concertación), y Mauricio Viñambres ya no podría ir porque sería un cupo para cada partido".

Es por este motivo que desde algunos sectores del oficialismo no estarían viendo con malos ojos la posibilidad de que finalmente compitan con dos listas en la Elección Parlamentaria, lo que beneficiaría tanto a Viñambres como al propio Murillo. "Si hay dos listas, ahí sería una buena dupla la de Venegas con Viñambres, que iría en perjuicio del PPD porque nosotros tenemos a un gran candidato, que es Marco Antonio Núñez".

Finalmente expuso las dificultades que tiene el PPD para hallar a una dupla para Núñez en el interior de la región de Valparaíso, diciendo que "no tenemos una segunda dupla. No así la Democracia Cristiana, que tiene a Cristián Mella y a Gaspar Rivas, una buena dupla; o el Frente Amplio, que también tiene buenas duplas. El PPD se ve un poco en desventaja si hay dos listas y ahí nosotros iríamos por una lista, a no ser que Viñambres esté jugando al pololeo en todos lados. A nosotros nos encantaría llevar a Mauricio como candidato por el PPD, así que esperamos que sea un buen candidato".

PURANOTICIA