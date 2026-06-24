«Plataforma 500 Años» se reunió con la alcaldesa Nieto para abordar el desarrollo estratégico y urbanístico de Valparaíso

En una audiencia clave orientada al desarrollo estratégico y urbanístico de la ciudad de cara a su próximo centenario, los representantes de la «Plataforma 500 Años» se reunieron con la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto.

El encuentro contó con la participación del futuro embajador de Chile en México, Francisco Chahuán, y del abogado porteño Rodrigo Díaz Yubero, quienes abordaron la creación formal de una plataforma ciudadana y de la Corporación por los 500 años de Valparaíso camino al año 2036.

Durante la cita, se puso de relieve el rol de liderazgo fundamental que el municipio de Valparaíso está llamado a ejercer en esta iniciativa institucional. Los asistentes coincidieron en la urgencia de enfrentar con visión de Estado los desafíos más críticos que aquejan a la comuna, entre los que destacan el repoblamiento urbano, la diversificación de la matriz productiva regional, el fortalecimiento de la colaboración público-privada y la necesidad de asegurar financiamiento prioritario para la ejecución de proyectos emblemáticos en la Ciudad Puerto.

Asimismo, los representantes expusieron ante la máxima autoridad comunal las intensas gestiones internacionales que se han llevado a cabo con el propósito de articular el trabajo de la plataforma local con organismos multilaterales de primer orden. En este sentido, se detallaron los lazos establecidos para allegar capacidades y recursos desde el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). En la misma línea, se reiteró la invitación formal a la alcaldesa Camila Nieto para incorporar activamente a Valparaíso en la prestigiosa red internacional «Alianza Iberoamérica 500+».

Finalmente, los impulsores del encuentro reafirmaron el compromiso de la Plataforma por los 500 años con el progreso integral de la comuna, destacando su carácter transversal, independiente y abierto a todas las sensibilidades de la sociedad civil. La instancia aspira a consolidarse como un espacio de convergencia y un catalizador de ideas, tendiendo los puentes necesarios entre diversos actores del ámbito nacional e internacional para el beneficio y desarrollo sostenible de la ciudad de Valparaíso.

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