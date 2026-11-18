Un llamado a los pescadores artesanales de la región de Valparaíso a hacer uso de los recursos disponibles en el Cupón de Pesca Artesanal, realizaron el delegado presidencial, Manuel Millones y la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, recordando que el 30 de noviembre vence el plazo para utilizar los saldos acumulados de este beneficio.

La iniciativa, impulsada en el marco del Plan Chile Sale Adelante, contempla un aporte mensual de $100 mil, con un máximo de $600 mil por beneficiario, destinado exclusivamente a la compra de combustible. Los recursos son cargados en la CuentaRUT de los beneficiarios y pueden utilizarse en estaciones de servicio habilitadas.

Las autoridades recalcaron la importancia de que los pescadores revisen sus saldos y realicen las compras correspondientes antes de la fecha límite, evitando que estos recursos queden sin utilizar. Asimismo, reiteraron el compromiso del Gobierno con apoyar a los trabajadores del sector pesquero artesanal, entregando herramientas concretas para contribuir al desarrollo de sus actividades productivas y aliviar parte de sus costos de operación.

El delegado Millones indicó que “queremos hacer un llamado a los pescadores artesanales de nuestra región de Valparaíso para que revisen sus saldos y hagan uso oportuno de los recursos disponibles en el Cupón de Pesca Artesanal. Este beneficio contempla un aporte de hasta $600 mil por beneficiario, destinado exclusivamente a la compra de combustible, que representa un apoyo concreto para el desarrollo de sus actividades productivas y para aliviar los costos que deben enfrentar diariamente”.

“Es importante recordar que el próximo 30 de noviembre vence el plazo para utilizar los saldos acumulados, por lo que invitamos a todos los beneficiarios a no dejar pasar esta oportunidad y realizar sus compras antes de esa fecha. Como Gobierno, estamos comprometidos con apoyar a la pesca artesanal y entregar herramientas que contribuyan directamente al trabajo de nuestros pescadores”, agregó.

Por su parte, la seremi Perez explicó que “estamos haciendo un esfuerzo fiscal responsable, en la región de Valparaíso, hemos habilitado en total 2.374 cupones de pesca artesanal , lo que representa recursos por hasta $237,4 millones destinados a apoyar al sector. Este beneficio representa un apoyo concreto para quienes trabajan diariamente en el mar, por eso el llamado es a revisar sus saldos y utilizar este aporte antes del 30 de noviembre”.

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