PDI Valparaíso y balance del 2025: destacan avances en combate al crimen organizado y desarticulación de redes criminales

En el marco de la conmemoración del 93° Aniversario de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y en dependencias del Teatro Municipal de Viña del Mar, el jefe de la Región Policial de Valparaíso, prefecto inspector Guillermo Gálvez, dio cuenta de los principales resultados obtenidos por la institución durante el período 2025.

Durante la ceremonia, la máxima autoridad policial de la región destacó el trabajo desarrollado por las distintas unidades especializadas y territoriales, relevando el compromiso de los detectives en la investigación de delitos complejos, la persecución del crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad pública.

Asimismo, se resaltaron los avances alcanzados en materia investigativa, especialmente en el combate contra las organizaciones criminales y la resolución de delitos de alta connotación pública, gracias al trabajo coordinado entre la PDI y el Ministerio Público, como también la labor conjunta con Carabineros, a través de «Rondas Impacto» que han permitido fiscalizar a extranjeros que están en situación migratoria irregular.

Uno de los momentos más relevantes de la actividad fue la entrega del Premio a la Excelencia en la Investigación Criminal, reconocimiento institucional que distingue procedimientos de alto impacto para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

En esta oportunidad, la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Limache fue galardonada por la desarticulación de una agrupación dedicada a la compra y venta de armas en la provincia de Marga Marga.

Por su parte, la Brigada de Homicidios de Los Andes recibió esta distinción por el exitoso esclarecimiento del secuestro con homicidio de un empresario de 62 años, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado tras una investigación que permitió identificar, detener y poner a disposición de la justicia a los responsables de este grave crimen.

En materia de infraestructura, se destacó el avance de importantes proyectos destinados a fortalecer las capacidades operativas de la institución en la región, consolidando espacios modernos y adecuados para el trabajo investigativo y la atención de la comunidad.

Finalmente, la ceremonia contempló la entrega de condecoraciones por años de servicio a funcionarios y funcionarias que cumplieron 20 y 30 años de trayectoria institucional, reconociendo su vocación, compromiso y contribución permanente al cumplimiento de la misión policial.

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