Patrullaje municipal permite encontrar en Villa Alemana automóvil robado el año 2024

Gracias al uso de la aplicación Safe by Wolf, patrulleros de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana lograron encontrar un vehículo con encargo vigente por robo, tras lo cual se dio aviso a Carabineros y se procedió a recuperar el automóvil y ubicar a su legítimo propietario.

El hecho se registró en la intersección de las calles Berlín y Londres, y fue posible gracias al despliegue permanente de patrullajes preventivos focalizados que se realizan en distintos puntos de esta comuna ubicada en la provincia de Marga Marga.

En este contexto, durante un patrullaje preventivo, una patrulla de Seguridad Pública detecó al vehículo en un operativo apoyada por la aplicación Safe by Wolf, herramienta tecnológica que permite la identificación en tiempo real de vehículos involucrados en delitos, facilitando una reacción rápida y eficaz del equipo en terreno.

El patrullero Leonardo Azócar, quien participó en el procedimiento, relató que “como Seguridad Pública queremos invitar a las personas a tomar precauciones al adquirir un vehículo, ya que en este caso la persona al parecer no lo compró legalmente, no le exigió ningún tipo de documentación al vendedor, por lo tanto, él se encontró con la sorpresa que este vehículo mantenía un encargo por robo desde 2024”.

Por su parte, el director de Seguridad Pública de Villa Alemana, Claudio Mendiboure, señaló que “nuestros equipos están enfocados en un patrullaje preventivo focalizado y efectivo, cuyo objetivo es brindar mayor seguridad a nuestros vecinos”. Asimismo, destacó que “la gestión operativa se sustenta principalmente en los requerimientos ingresados a través del número único 1211, lo que nos permite focalizar recursos y anticiparnos a fenómenos delictuales, como el robo de vehículos”.

Finalmente, el alcalde Nelson Estay comentó que “Seguridad Pública cada vez hace más presencia en la comunidad y hay mayor confianza de parte de la ciudadanía respecto de sutrabajo. Nosotros hemos recuperado muchísimos autos que han sido encargados por robo, hemos detectado autos que han participado en delitos gracias al lector de patentes que tienen nuestras patrullas, hemos evitado muchos robos, hay mucho trabajo, la gente está confiando y usando también el número único 1211".