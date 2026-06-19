Papudo inicia evaluación ambiental para analizar eventual modificación del Plan Regulador en el sector Playa Grande-Lilén

El Municipio de Papudo inició el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) asociado a una eventual modificación del Plan Regulador Comunal en el sector Playa Grande-Lilén, abriendo una etapa de análisis técnico y participación ciudadana respecto del desarrollo futuro de una de las zonas más sensibles de la comuna.

Esta instancia no implica la aprobación de cambios al instrumento de planificación territorial ni la autorización de proyectos inmobiliarios, sino que corresponde a una fase previa destinada a evaluar las consideraciones ambientales, urbanas, territoriales y sociales que deben ser consideradas antes de adoptar cualquier decisión.

El proceso surge en medio de una controversia judicial relacionada con un terreno privado de aproximadamente siete hectáreas, ubicado en Playa Grande. Según la información entregada por el Municipio, entre un 70% y un 75% de dicho predio quedó gravado como área verde tras la actualización del Plan Regulador Comunal aprobado en 2023, situación que motivó acciones judiciales por parte de algunos propietarios.

En ese contexto, el Municipio de Papudo suscribió un acuerdo con uno de los dueños involucrados, que fue aprobado por la mayoría del Concejo Municipal. No obstante, se enfatizó que el avenimiento no constituye una autorización para construir ni representa la aprobación de un proyecto inmobiliario, sino que únicamente permite iniciar un procedimiento institucional para evaluar una eventual modificación del Plan Regulador.

Entre los aspectos que deberán ser analizados durante la Evaluación Ambiental Estratégica se encuentran los riesgos de tsunami y marejadas, la protección del borde costero, la disponibilidad de agua, la capacidad vial, la presión sobre la infraestructura comunal, la relación con ecosistemas y áreas de valor ambiental, además de las observaciones que presenten organismos técnicos y la ciudadanía.

La Municipalidad recordó además que en las cercanías del terreno existe un humedal urbano reconocido durante la actual administración, elemento que deberá ser considerado dentro de cualquier evaluación futura que se realice en el sector.

El proceso contempla un período de 30 días hábiles para la presentación de observaciones ciudadanas, las que podrán realizarse tanto de manera presencial como a través de los canales habilitados por el Municipio de Papudo.

Finalmente, desde la administración comunal manifestaron enfáticamente que la discusión se encuentra en una etapa inicial y que la apertura de este procedimiento no anticipa una decisión ni supone respaldo municipal a un proyecto determinado, asegurando que cualquier definición futura deberá considerar los aspectos ambientales, urbanísticos y sociales involucrados.

PURANOTICIA