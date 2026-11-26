En medio del debate regional sobre la necesidad de adelantar la temporada estival, la Municipalidad de Papudo decidió anticipar la entrada en funcionamiento de sus servicios de salvavidas, como medida preventiva ante el aumento de visitantes y las cambiantes condiciones marítimas que se han registrado durante las últimas semanas en el litoral de la región de Valparaíso.

El municipio cuenta con una planificación que contempla el inicio de estos servicios para el próximo 1 de diciembre, dos semanas antes del comienzo tradicional de la temporada estival, y actualmente se encuentra a la espera de la fiscalización de la autoridad marítima, instancia necesaria para concretar su puesta en marcha.

La decisión responde al incremento de población flotante que la comuna comienza a experimentar desde fines de noviembre, principalmente por los tradicionales paseos de fin de año de establecimientos educacionales, además de la llegada de familias y turistas que aprovechan las jornadas de buen tiempo para visitar el litoral.

A este escenario se suman los episodios de marejadas y las cambiantes condiciones meteorológicas y marítimas, factores que han llevado al municipio a revisar su planificación estival y anticipar el despliegue de recursos humanos y operativos destinados a fortalecer la prevención y seguridad en el borde costero.

“Estamos frente a una realidad que nos exige modificar nuestra planificación. Desde fines de noviembre comenzamos a recibir delegaciones escolares, familias y turistas, por lo que no resulta razonable esperar hasta mediados de diciembre para disponer de servicios de salvavidas. Tenemos la posibilidad de anticiparnos a situaciones de riesgo y hemos tomado la decisión de hacerlo”, señaló la alcaldesa Claudia Adasme.

La presencia anticipada de salvavidas deberá complementarse con el autocuidado de los visitantes y el estricto cumplimiento de las restricciones que establezca la Autoridad Marítima, particularmente durante episodios de marejadas.

PURANOTICIA