OS7 desarticula banda dedicada al microtráfico en Cartagena: tres detenidos y más de 200 dosis de droga incautadas

Carabineros de la Sección OS7 de San Antonio desarticuló una asociación criminal dedicada al tráfico de drogas en pequeñas cantidades que operaba en la provincia de San Antonio, en el marco de un operativo enfocado en el combate contra la delincuencia y el comercio ilegal de sustancias ilícitas.

El procedimiento fue el resultado de una serie de diligencias investigativas que permitieron reunir los antecedentes necesarios para ejecutar una orden de entrada y registro en un inmueble ubicado en el sector de San Sebastián, en la comuna de Cartagena, considerado el principal objetivo de la investigación.

"Gracias al trabajo de inteligencia y al despliegue estratégico de nuestro personal especializado, logramos desbaratar esta agrupación que afectaba directamente la seguridad de los vecinos de San Sebastián", detallaron desde la institución policial tras el éxito del procedimiento.

El allanamiento permitió la detención de tres integrantes de la banda, correspondientes a dos adultos y un menor de edad, quienes, según informaron las autoridades, registran un amplio prontuario y antecedentes penales por diversos delitos.

"Cuenta con un amplio prontuario y antecedentes penales previos".

Durante el operativo, el personal policial incautó diversas sustancias ilícitas listas para su comercialización, además de dinero en efectivo y elementos asociados al delito. Entre la evidencia decomisada se encuentran:

159 envoltorios de pasta base de cocaína.

56 envoltorios de clorhidrato de cocaína.

9 bolsas de marihuana.

Dinero en efectivo de baja denominación , presuntamente obtenido de las ventas del día, además de diversas especies vinculadas a la actividad ilícita.

Respecto del proceso judicial, desde Carabineros informaron que, "por instrucción del Ministerio Público, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para enfrentar su respectivo control de detención" en el Juzgado de Garantía correspondiente.

PURANOTICIA