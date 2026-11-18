Una investigación desarrollada por el OS7 de Carabineros Valparaíso, en coordinación con la Fiscalía, permitió desbaratar puntos de venta de drogas en inmuebles ubicados en el plan de la ciudad, en las inmediaciones de un recinto hospitalario.

Tras reunir antecedentes que permitieron acreditar la comercialización de sustancias ilícitas, personal policial concretó un operativo con apoyo de efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), Control de Orden Público (COP) y la Sección Centauro de Valparaíso.

El procedimiento terminó con la detención de dos hombres, ambos mayores de edad y con antecedentes penales, quienes fueron aprehendidos por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Durante las diligencias, los funcionarios incautaron dosis de marihuana, clorhidrato de cocaína y comprimidos de clonazepam, además de teléfonos celulares y otras especies asociadas a la actividad ilícita.

Asimismo, en el lugar fue encontrada una motocicleta que mantenía un encargo vigente por robo, antecedente que se sumó a los resultados del operativo policial.

Los dos imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

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