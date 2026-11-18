Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en un delito contemplado en la Ley 20.000, tras un procedimiento desarrollado por personal del OS7 de Carabineros de San Antonio en la ruta 78.

El operativo se llevó a cabo a la altura del kilómetro 87, en la comuna de San Antonio, en el marco de los servicios preventivos y de fiscalización que desarrolla esta unidad especializada. En ese contexto, los funcionarios policiales controlaron un bus interprovincial que circulaba por la carretera.

Durante la revisión, un ejemplar canino especializado realizó una alerta positiva ante la posible presencia de sustancias ilícitas en los equipajes, lo que permitió orientar las diligencias policiales y detectar droga que era transportada en el vehículo.

Como resultado del procedimiento, Carabineros incautó casi 500 envoltorios de pasta base de cocaína, además de marihuana elaborada y clorhidrato de cocaína.

Los dos involucrados fueron detenidos por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas, en un procedimiento que permitió sacar de circulación distintas sustancias ilícitas que eran trasladadas a través de esta importante ruta de conexión regional.

PURANOTICIA