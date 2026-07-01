Operativo de la PDI en Nogales deja cinco detenidos y la incautación de drogas y armas

Cinco personas -tres hombres y dos mujeres- fueron detenidas en la comuna de Nogales, en un amplio operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía de La Calera.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de El Polígono, luego de denuncias realizadas por vecinos de la población, logrando desbaratar un foco de tráfico de drogas.

El Tribunal de Garantía de La Calera autorizó el ingreso y registro de ocho domicilios de manera simultánea, procedimiento donde funcionarios de la PDI incautaron diversos estupefacientes, entre ellos marihuana, ketamina y cocaína, además de dos armas: una pistola de aire comprimido y otra de fogueo modificable para disparar proyectiles.

Además, también se decomisaron cerca de 400 mil pesos en billetes de baja denominación.

Los cinco detenidos que no tenían antecedentes judiciales fueron puestos a disposición de la justicia.

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