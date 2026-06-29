Mujer intentó atropellar a dos Carabineros en plena Avenida España en Valparaíso

Este sábado una insólita situación se vivió en plena Avenida España en la comuna de Valparaíso cuando se realizaba un control de Carabineros en conjunto al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

En ese momento se requiere la detención de un auto conducido por una mujer quien se niega al procedimiento y al momento de huir lanza su vehículo en contra de dos funcionarios policiales.

Inmediatamente equipos policiales dieron aviso a diferentes unidades para que se diera con el paradero del vehículo el cuál fue detenido en el sector de Avenida Francia en plena ciudad puerto.

Ahí se constató que la conductora no tenía licencia de conducir quedando detenido para una eventual formalización de cargos.

PURANOTICIA