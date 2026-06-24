Mortal balacera en Rodelillo cumple tres semanas sin detenidos: Delegado pide "confiar" en que pronto habrá "respuestas positivas"

A tres semanas de la balacera registrada en el sector de Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, la investigación aún no registra detenidos ni avances sustantivos conocidos públicamente, lo que mantiene la preocupación entre vecinos del sector.

En ese contexto, autoridades regionales han salido a respaldar el trabajo investigativo de las instituciones a cargo y a llamar a la confianza en los resultados de las diligencias.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, señaló que "hemos conversado todos los días con la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, que lleva la causa. Confíen en que pronto tendremos respuestas positivas frente a los hechos, pero obviamente cuando uno quiere una eficacia en los resultados de la investigación, uno no puede dar más datos de los que se acaban de proporcionar”.

Luego, al ser consultado por la comparación con otros hechos delictuales recientes, como la encerrona en San Bernardo que terminó con la muerte de un niño de 12 años y la rápida detención de los responsables, Millones sostuvo que “cada delito es distinto por las circunstancias del lugar y en este sector en particular no habían cámaras de y, por tanto, no es fácil detectar la patente del vehículo y tener otras pistas".

De igual forma, planteó que "por eso que es muy injusto comparar delitos e investigaciones exitosas entre una y otra. En el caso de Santiago había más elementos para producir una eficacia en el resultado. Pero les reitero la información: confíen que pronto tendremos resultados frente a las investigaciones que lleva la Policía de Investigaciones y a cargo de la Fiscalía”.

Respecto de refuerzos en materia de seguridad y presencia policial en Rodelillo, el delegado añadió que "ese trabajo de Carabineros se está realizando. Se está trabajando desde el mismo momento en que ocurrieron los crímenes. Hemos hecho operativos en el lugar. Se han detenido personas y se va a continuar con el mismo trabajo. Tampoco podemos estigmatizar al barrio, por tanto, sería muy injusto que tuviéramos un copamiento permanente porque es una estigmatización de un barrio donde hay gente trabajadora y honesta, también delincuentes –como en todas partes– pero por lo menos en los operativos realizados se ha detenido a varios delincuentes”.

En la misma línea, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, se refirió a las acciones desplegadas en el sector tras los hechos, señalando que "son operativos de impacto, operativos conjuntos que se están desarrollando para tener mayor presencia en el territorio, sobre todo para dar mayor tranquilidad a la gente que está más sensibilizada por los hechos recientes”.

Con todo, a tres semanas de la balacera en Rodelillo, la ausencia de detenidos y de resultados públicos concretos en la investigación contrasta con la inquietud de la comunidad local, mientras las autoridades insisten en que las diligencias continúan y llaman a confiar en el trabajo de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, a la espera de avances en el esclarecimiento de los hechos.

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