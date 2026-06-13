MOP despliega maquinaria y personal en alta montaña de Los Andes para asegurar conectividad con Argentina este invierno

Autoridades del Ministerio de Obras Públicas visitaron el Campamento Guardia Vieja, en la comuna de Los Andes, donde la Dirección de Vialidad se encuentra desplegada para enfrentar la temporada invernal en la ruta 60 CH y el paso fronterizo Los Libertadores, que conecta Chile con Argentina.

Desde Guardia Vieja y Portillo, el personal de Vialidad se encargará de realizar labores de despeje de nieve y mantención de la ruta internacional, asegurando la conectividad con Argentina durante eventos meteorológicos adversos. Por este corredor circulan diariamente entre 1.000 y 1.200 camiones, además de vehículos particulares y buses, consolidándolo como el principal paso terrestre del país para el intercambio comercial y el tránsito de personas.

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, destacó que “en este lugar nuestros trabajadores vialinos realizan una labor fundamental ya que, de manera muy sacrificada e incluso a veces arriesgando su propia vida, enfrentan las condiciones de mal tiempo, para despejar la ruta, barrer la nieve, e incluso efectuar labores de rescate. Ellos son los primeros en responder, ante llamados de emergencias climáticas”.

El equipo de Vialidad en ambos campamentos está compuesto por 20 funcionarios, quienes cuentan con más de 20 equipos y vehículos especializados, entre ellos bulldozers, cargadores frontales, barrenieves, camiones saleros con pala frontal, motoniveladoras, retroexcavadoras y camionetas de apoyo.

El director nacional de Vialidad, Jaime Huidobro, valoró el compromiso de los equipos desplegados en terreno y explicó que la entidad "tiene el compromiso de mejorar las condiciones de habitabilidad y de responder al requerimiento de maquinarias, con el fin de dar todo el respaldo institucional a la labor primordial que realizan nuestros funcionarios para mantener la transitabilidad en el paso fronterizo Los Libertadores”.

Finalmente, la seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, señaló que “valoramos profundamente el trabajo que realizan nuestros equipos de Vialidad, quienes cumplen una labor fundamental para mantener la conectividad y la seguridad de la ruta 60 CH. Por eso, junto al subsecretario Nicolás Balmaceda, quisimos estar en terreno y reconocer el compromiso de los funcionarios que trabajan permanentemente en esta zona de alta montaña”.

Este operativo forma parte del Plan de Operación Invernal que desarrollan Chile y Argentina en conjunto, el cual contempla acciones coordinadas desde la Región de Antofagasta hasta Magallanes para enfrentar acumulaciones de nieve, eventos meteorológicos y otras condiciones que puedan afectar la seguridad y continuidad del tránsito en los pasos de alta montaña.

PURANOTICIA