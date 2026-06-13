Modernización del Puerto Terrestre de Los Andes ampliará su capacidad y superará los mil estacionamientos para camiones

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, y la seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, visitaron las instalaciones del Puerto Terrestre Los Andes (PTLA) y sus obras de ampliación, las que tienen como objetivo solucionar problemas de congestión, seguridad vial y seguridad pública de dicho centro logístico aduanero.

Dentro de estos trabajos, se encuentra una zona de estacionamiento de tránsito con capacidad para 150 camiones –que presenta un 98% de avance– y que tiene como objetivo principal mitigar la congestión en las rutas 57 CH y 60 CH.

El proyecto contempla, además, la habilitación de 350 estacionamientos adicionales, los que permitirán asegurar un flujo constante de vehículos pesados y la eliminación de esperas en la vía pública. Actualmente el PTLA tiene 570 estacionamientos para camiones, pero con los nuevos espacios el número aumentará a 1.070.

La ampliación del Puerto Terrestre contempla obras de infraestructura vial, con pavimentos de alta resistencia y un nuevo paso superior sobre la ruta 57CH; edificación y servicios, con nuevas garitas de control, áreas de servicios para transportistas.

A ello se suman áreas operacionales, con zonas diferenciadas para parqueo, sellado de carga y revisión de organismos fiscalizadores; y sistemas de seguridad, con Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), iluminación LED de alta potencia y cierres perimetrales de alta seguridad.

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