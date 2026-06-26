Ministro Poduje se desmarca de promesa realizada en marzo en El Olivar: "Nunca hablamos de 15 días para las inhabilidades"

Fue el 14 de marzo de 2026 cuando el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, llegó hasta el sector de El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, para reunirse con damnificados del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024. En aquella oportunidad, una de las principales preocupaciones de las familias apuntaba a las denominadas "inhabilidades", condición que impedía a cientos de personas acceder a beneficios habitacionales pese a haber resultado afectadas por la tragedia.

Frente a los vecinos, el secretario de Estado –que había asumido hace tres días– aseguró que el Gobierno trabajaba para eliminar dichas restricciones y comprometió una pronta solución. De hecho, señaló públicamente que existía una tramitación burocrática que sería simplificada y que "en dos semanas va a estar lista", agregando que después de eso se entregarían los subsidios correspondientes a las familias afectadas.

Sin embargo, un mes después de aquel anuncio, dirigentes y damnificados consultados por Puranoticia.cl aseguraban que la situación seguía sin resolverse. Entre ellos, el secretario de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio, Michael Sasso, sostuvo a nuestro medio que las familias seguían sin recibir subsidios y cuestionó directamente el incumplimiento del plazo comprometido por el titular del Minvu.

Pese a estos antecedentes, este viernes 26 de junio el ministro Poduje descartó de manera insólita haber comprometido un plazo de 15 días para resolver las inhabilidades. Consultado por Puranoticia.cl sobre esta materia, señaló que "nunca hablamos de 15 días para las inhabilidades. Lo que dijimos es que íbamos a resolver todas las inhabilidades y hemos resuelto más de 300 y seguimos resolviéndolas".

Asimismo, sostuvo que "a diferencia de lo que ocurrió en la administración anterior, nosotros le vamos a reconstruir a todas las familias que perdieron su casa, tengan una, dos o tres. Y hoy día solo estamos entrabados en empresas que tenían varias casas, pero las familias que tenían más de una han tenido su respuesta y la van a tener".

DEMOLICIONES EN EL OLIVAR

Respecto de la controversia generada por las viviendas reconstruidas en El Olivar que presentan observaciones estructurales y cuya demolición impulsa el Ministerio de Vivienda, Poduje señaló que “la empresa (Constructora San Sebastián) que nosotros sacamos por ocho delitos tenía 350 obras gracias a Dios y también por la incompetencia de la empresa había más de 200 que no tenían ningún avance, así que nosotros ya estamos trabajando sobre esas 200”.

Además, el titular de Vivienda y Urbanismo sostuvo que “hay solo 40 viviendas que están terminadas, de las cuales hay mucha gente que lo único que quiere es que podamos botar esas viviendas malas y hacerlas buenas”.

En esa línea, afirmó que “hay solo ocho familias que se niegan, pero están en su derecho”, aunque cuestionó a los parlamentarios que visitaron recientemente ese sector ubicado en la parte alta de Viña del Mar señalando que “los dos diputados que fueron –muy poca gente y la verdad es que yo no sé bien qué fueron a hacer– tendrán que explicarles a la opinión pública por qué defienden construcciones que fueron mal hechas, acreditadas por el Idiem de la Universidad de Chile".

De igual manera, manifestó que ellos también deberán explicar “por qué se han puesto del lado de una empresa que ha cometido ocho delitos”, por lo que enfatizó que “ese es un tema que tienen que responder los parlamentarios”.

Poduje también rechazó la alternativa planteada por algunos vecinos y parlamentarios respecto de reforzar las viviendas observadas en lugar de demolerlas. "Nosotros no podemos entregar viviendas falladas”, agregando que “lo que propusieron algunos parlamentarios, que nos parece insólito, es que viviendas que fueron entregadas con problemas de diseño estructural sean reforzadas por nosotros”.

Asimismo, explicó que aquello implicaría “que nosotros desarmemos lo que hicieron, le pongamos un refuerzo de fierro, volvamos a poner los paneles y se las entreguemos a las familias”, preguntando posteriormente: “¿Le parece justo eso?”.

Por lo mismo, remarcó que “no lo podemos hacer” y aseguró que “el compromiso que puedo tener es que una vez que demolamos vamos a construir lo más rápido posible una casa segura y que no tenga los problemas que hemos detectado”.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

En cuanto a la investigación por un eventual conflicto de intereses entre funcionarios del Serviu y una entidad patrocinante, el titular del Minvu explicó que “nosotros estamos investigando a todas las empresas patrocinantes, estén o no en El Olivar”, indicando que “lo que estamos haciendo en este caso es detectar una relación de parentesco que había entre una funcionaria del Serviu y una empresa patrocinante”.

Asimismo, aseguró que “además de tener una relación, esta señora usaba las vacaciones, que están acreditadas, para hacer negocio”, agregando de paso que dicha situación “fue denunciada como corresponde” y que “estamos denunciando a muchas más empresas que incumplen las reglas que establece el Decreto Supremo 49, que es para las familias más vulnerables”.

También advirtió que “lo vamos a seguir haciendo porque tenemos un escenario fiscal muy apretado y yo no puedo permitir que empresas vulneren la ley de esa manera”, concluyendo que “nos vamos a querellar contra todas y cada una de ellas”.

Las declaraciones del ministro reabren el debate respecto de los compromisos asumidos por el Gobierno durante el proceso de reconstrucción, particularmente porque su actual versión contrasta con los anuncios realizados públicamente en marzo ante los damnificados de El Olivar, quienes continúan esperando soluciones definitivas a los problemas que arrastran desde el megaincendio de febrero de 2024.

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