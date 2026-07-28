Minera Las Cenizas de Cabildo bajo la lupa de la Superintendencia del Medio Ambiente: investigan posible derrame de relaves

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) abrió una investigación formal por la contingencia registrada en las instalaciones de Minera Las Cenizas, ubicadas en la comuna de Cabildo, luego del intenso sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso.

El episodio generó preocupación en la provincia de Petorca, ya que obligó a "la suspensión de la captación de agua en cuatro sistemas de agua potable rural (APR) de la provincia de Petorca", afectando el funcionamiento de estos servicios esenciales para las comunidades.

Según los antecedentes entregados por la empresa, el incidente ocurrió entre los días 17 y 20 de julio, cuando las intensas precipitaciones provocaron el rebase de la infraestructura de la faena minera. En ese contexto, "se produjo la descarga de aguas contactadas desde la piscina N°4 hacia la quebrada Rincón del Chinchorro", situación que se originó "debido a que las piscinas de decantación y almacenamiento y el sistema de circulación alcanzaron su máxima capacidad".

Frente a este escenario, la SMA inició una investigación que "busca establecer si existió algún impacto ambiental" en el cauce de la quebrada y determinar si el rebase estuvo acompañado de un eventual derrame de relaves. Para avanzar en este proceso, el organismo requirió antecedentes a la minera, cuya respuesta formal "aún está pendiente".

De manera paralela, las autoridades regionales activaron un plan de contingencia y "mantienen monitoreos y medidas preventivas en la zona" con el objetivo de resguardar los recursos hídricos y prevenir nuevos riesgos.

En esa línea, la Superintendencia trabaja de forma coordinada con distintos organismos públicos, destacando "las actividades de inspección, seguimiento y toma de muestras que han realizado el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar)".

Desde la SMA reiteraron que la fiscalización en terreno continuará durante el desarrollo de la investigación y aseguraron que "se evaluará de manera permanente la adopción de las acciones que resulten necesarias, las que serán informadas oportunamente conforme avance la investigación".

(IMAGEN SITIO WEB: GRUPO MINERO LAS CENIZAS)

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