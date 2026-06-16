Masivo operativo entre Carabineros y la PDI deja 32 detenidos, 81 infracciones y decomiso de armas y droga en la región de Valparaíso

Un total de 32 personas detenidas dejó una nueva «Ronda Impacto» desarrollada en distintos puntos de la región de Valparaíso por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de municipios, y que contempló controles preventivos, fiscalizaciones, búsqueda de prófugos de la justicia y controles migratorios.

El despliegue permitió realizar 956 controles y fiscalizaciones, además de cursar 81 infracciones por distintas faltas. Asimismo, durante los procedimientos policiales se incautaron armas, drogas y vehículos vinculados a hechos policiales.

El teniente coronel Daniel Guzmán, de la Prefectura de Carabineros Valparaíso, destacó que "como resultado del operativo, se logró la detención de 32 personas, además de la realización de 956 controles preventivos y fiscalizaciones, junto con la cursación de 81 infracciones por diferentes faltas".

Durante las intervenciones se incautaron cuatro armas blancas, un arma hechiza, sustancias ilícitas correspondientes a marihuana elaborada y clorhidrato de cocaína, además de cuatro vehículos vinculados a distintos procedimientos policiales.

Asimismo, el oficial destacó que "estas rondas conjuntas forman parte de una estrategia permanente de coordinación entre ambas instituciones, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad, aumentar la presencia policial en los sectores de mayor demanda y contribuir a la prevención del delito, entregando más tranquilidad a la comunidad".

Desde el Gobierno, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, valoró los resultados obtenidos y sostuvo que el Ejecutivo, "comprometido con la seguridad, dio ayer una vez más una señal potente de que se van a perseguir a los delincuentes, estén donde estén". En ese sentido, indicó que en esta «Ronda Impacto», se controlaron y fiscalizaron cerca de mil personas y hubo 32 detenidos.

Millones agregó que "esta «Ronda Impacto» obedece a un lineamiento de nuestro Gobierno de hacer estos planes integrados de Carabineros y la PDI para fiscalizar y controlar", y precisó que el objetivo fue "búsqueda de prófugos y también control migratorio", añadiendo que "seguiremos trabajando en esta misma línea porque es lo que ha pedido la comunidad: más fiscalización, control y combate a la delincuencia".

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, destacó la coordinación entre las instituciones participantes y afirmó que "este tipo de despliegues reflejan el trabajo coordinado que estamos impulsando junto a las policías para fortalecer la prevención, aumentar la presencia en los territorios y enfrentar con mayor eficacia la delincuencia".

La autoridad regional agregó que "nuestra prioridad es clara: devolver la seguridad a las personas, recuperar los espacios públicos y entregar mayor tranquilidad a las familias". Finalmente, aseguró que "seguiremos promoviendo acciones conjuntas y focalizadas que permitan avanzar en una región más segura para todos y todas".

Cabe hacer presente que las rondas conjuntas entre Carabineros y la PDI forman parte de una estrategia de intervención coordinada que busca reforzar la presencia policial en sectores priorizados de la región de Valparaíso, aumentar la capacidad de fiscalización y fortalecer la persecución de delitos mediante operativos focalizados.

PURANOTICIA