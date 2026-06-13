Masivo operativo en Algarrobo deja cinco detenidos y droga incautada en Los Claveles

Cinco personas fueron detenidas y diversas sustancias ilícitas fueron incautadas durante un operativo policial realizado en el sector de Los Claveles, en Algarrobo.

El procedimiento fue desarrollado por Carabineros, con apoyo de personal especializado del OS7, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Santiago y Valparaíso, efectivos de Control de Orden Público (COP) y funcionarios de la Prefectura de San Antonio, en coordinación con el Municipio.

Según se informó, los detenidos mantenían órdenes de aprehensión vigentes y registraban antecedentes por delitos relacionados con robos, tráfico de drogas y agresiones.

Durante la intervención, los funcionarios policiales incautaron 101 gramos de marihuana, 46 gramos de pasta base de cocaína y 10 gramos de clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo y otras especies asociadas a la comercialización de drogas.

Desde el Municipio de Algarrobo señalaron que el operativo forma parte de las acciones coordinadas con las policías para abordar problemáticas vinculadas al narcotráfico y reforzar la seguridad en distintos sectores de la comuna.

Asimismo, indicaron que continuarán trabajando con las fuerzas de orden y seguridad para desarrollar operativos preventivos y de fiscalización en el territorio comunal.

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