Más de 3 mil personas participaron en actividades por aniversario Nº128 de Quilpué

Con el propósito de fortalecer la identidad local, fomentar la cohesión social y promover la calidad de vida de los vecinos a través de espacios de encuentro, la Municipalidad de Quilpué ofreció una variada cartelera de actividades en el marco de su aniversario.

Con una masiva participación de más de 3 mil vecinos, la programación incluyó un Tour de Patrimonio Industrial, que contempló una degustación de cerveza artesanal local; además de un conversatorio junto a Carlos Caszely y Juan Oyaneder, quienes presentaron su libro “No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”.

Asimismo, se realizó el Concierto de la Orquesta Sinfónica de la Policía de Investigaciones de Chile, junto con la Fiesta Aniversario Comunal en la Plaza Irarrázabal, que contó con música en vivo, foodtrucks y emprendedores locales. A esto se sumó la Fiesta Fitness Flúor, una jornada deportiva abierta a la comunidad con clases de zumba, GAP y bodycombat.

Para cerrar la semana de celebraciones, se llevó a cabo la tradicional actividad “128 cuecas por Quilpué”, organizada junto a la agrupación AFOQUI en la Plaza Eugenio Rengifo, instancia que puso en valor las tradiciones locales en este nuevo aniversario comunal.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, señaló que "hicimos la prueba y definitivamente resultó. Estuvimos con tres eventos simultáneos celebrando los 128 años de Quilpué: una fiesta flúor en el gimnasio techado, la presentación de la Orquesta Sinfónica de la PDI con el Teatro Municipal a capacidad completa, y la fiesta en calle Irarrázabal, donde disfrutamos de imitaciones, música y food trucks. La gente está bailando y disfrutando incluso desde los alrededores y alturas. Sin duda, estamos muy contentos y agradecidos de la convocatoria”.

“Ver la participación, el entusiasmo y la energía de nuestros vecinos en estas actividades nos confirma que vamos por un buen camino. Seguiremos impulsando estos espacios de encuentro, al mismo tiempo que trabajamos en la recuperación de nuestras tradiciones”, señaló la directora de Cultura, Mariela Rengifo.

De esta manera, la Municipalidad de Quilpué destacó su compromiso con el desarrollo cultural y comunitario de la comuna, promoviendo instancias que fortalecen la participación ciudadana, en el marco de una celebración que convocó a miles de familias en torno a tradiciones y espacios públicos.

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