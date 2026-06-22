Macarena Ripamonti se consolida entre las alcaldesas mejor evaluadas del país: "Es posible impulsar una gestión cercana y eficiente"

La última encuesta Criteria, correspondiente a este domingo 21 de junio, reveló una mejor evaluación ciudadana hacia los alcaldes en comparación con otras autoridades políticas del país, donde destacan figuras con alta visibilidad pública y fuerte presencia en redes sociales. Entre ellas, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, figura dentro del grupo mejor evaluado a nivel nacional.

En la medición general sobre evaluación de autoridades, realizada en escala de 1 a 7, los alcaldes obtuvieron los mejores resultados relativos. Un 34% de los encuestados los evaluó entre notas 5 y 7, mientras que un 29% los calificó con un 4 y un 37% con notas entre 1 y 3.

En contraste, los gobernadores regionales presentan una evaluación más dividida: un 53% los califica entre 1 y 3, un 30% les pone un 4 y solo un 17% los evalúa entre 5 y 7.

En el caso de diputados y senadores, la evaluación es aún más crítica. Un 65% de las personas encuestadas los calificó entre 1 y 3, un 23% con nota 4 y apenas un 12% con notas entre 5 y 7.

ALTA VISIBILIDAD DE ALCALDES

El estudio también midió el nivel de conocimiento de alcaldes a nivel nacional, seleccionando a aquellos con mayor presencia en redes sociales y un conocimiento superior al 30%. En ese listado lidera el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel con un 79%, seguido por Mario Desbordes, de Santiago, con un 77%; y Tomás Vodanovic, de Maipú, con un 76%.

En ese grupo también destaca la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien alcanza un 74% de conocimiento, posicionándose entre las autoridades comunales más reconocidas del país. Más atrás aparecen el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, (72%); el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (51%), la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (48%), Maximiliano Luksic, de Huechuraba (40%), y Matías Toledo, de Puente Alto (35%).

ALCALDES MEJOR EVALUADOS

En cuanto a la evaluación de imagen entre los alcaldes con mayor conocimiento, el mejor posicionado es Tomás Vodanovic con un 74%, seguido por Claudia Pizarro y Matías Toledo, ambos con 72%.

En este ranking, Macarena Ripamonti obtiene un 70% de evaluación positiva, ubicándose en la parte alta de la medición, junto a Sebastián Sichel (70%) y por sobre figuras como Jaime Bellolio (67%), Maximiliano Luksic (66%), Mario Desbordes (64%) y Felipe Alessandri (58%).

De esta forma, la figura de la Alcaldesa de Viña del Mar exhibe indicadores sumamente competitivos que la consolidan como una de las autoridades locales más fuertes en el panorama político nacional, de acuerdo con el estudio, al ubicarse en los primeros tres lugares en las dos categorías evaluadas, a diferencia de otros alcaldes que muestran una asimetría entre su nivel de conocimiento y su valoración positiva.

RIPAMONTI DESTACA CIFRAS

Consultada por estas cifras, Ripamonti comentó que “las encuestas y los distintos instrumentos de medición siempre son herramientas útiles para evaluar el trabajo que estamos realizando, identificar oportunidades de mejora y seguir planificando de manera responsable el desarrollo de nuestras ciudades”.

La jefa comunal complementó su respuesta diciendo que “más que una valoración individual, estos resultados reflejan la importancia de una gestión seria, transparente y enfocada en entregar soluciones concretas a los vecinos. Ese ha sido nuestro compromiso en Viña del Mar desde el primer día y seguiremos trabajando con la misma dedicación para responder a los desafíos de la ciudad”.

Asimismo, manifestó que "Chile enfrenta desafíos cada vez más complejos en materias como seguridad, crecimiento económico, recuperación de espacios públicos y calidad de vida. En ese contexto, creemos que liderazgos como el del alcalde Tomás Vodanovic y el trabajo que hemos desarrollado en Viña del Mar demuestran que es posible impulsar una gestión cercana, eficiente y con capacidad de ejecución".

"Cuando existen equipos sólidos, planificación y una visión de largo plazo, se pueden generar avances reales para las personas. Nuestro foco seguirá estando en Viña del Mar, pero también creemos que las experiencias exitosas de gestión pública pueden aportar a los grandes desafíos que el país tiene por delante”, puntualizó.

Con la alta visibilidad nacional (74%), la jefa comunal viñamarina logra traspasar las fronteras de su gestión local en la región de Valparaíso para instalarse como una figura de amplio reconocimiento en el país y entre los primeros lugares en la medición de alcaldes.

PURANOTICIA