Investigan quema de dos camiones durante la madrugada en el sector de Placilla

Un incendio destruyó dos vehículos mayores durante la madrugada de este miércoles en el sector de Placilla, en la comuna de Valparaíso . La emergencia movilizó rápidamente a los equipos de rescate hacia la Avenida Novena tras recibir la alerta del siniestro .

El teniente 2º de la Decimoquinta Compañía de Bomberos de Valparaíso, Diego Basai, detalló el despliegue realizado en la zona afectada:

"A eso de la 1.43 horas, la Central de Gestión de Incidentes despachó a dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso hasta Avenida Novena, en el sector de Placilla, por el incendio de dos vehículos mayores. En el lugar se realizaron labores de contención y extinción de los vehículos para posteriormente hacer el peritaje respectivo por personal bomberío" .

Respecto al origen del fuego, el oficial bomberil agregó que "sobre las causas que originan el incendio aún se encuentran en fase de investigación" .

INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO

Por su parte, desde el ámbito policial también se refirieron al hecho. Ante las consultas sobre una presunta intencionalidad en la quema de las estructuras, el Jefe (s) de la Zona de Carabineros de Valparaíso, coronel Jaime Camps, llamó a la prudencia y aclaró el estado de las indagatorias :

"Respecto a ese delito, obviamente está en investigación, no tengo antecedentes hasta esta hora de que haya alguna intencionalidad en el hecho, no obstante, la investigación lo arrojará en su momento" .

Las pericias técnicas continuarán a cargo de las unidades especializadas para determinar científicamente si el hecho se debió a una falla mecánica o a la acción de terceros .

PURANOTICIA